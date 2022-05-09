Канада отменила на год все пошлины на импорт товаров из Украины

Президент Украины говорил, что отмена пошлин пойдет на пользу двум странам. Канада хочет помочь экспортировать украинское зерно, чтобы поддержать глобальную продовольственную безопасность.

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Канада на год отменит все пошлины на импорт украинских товаров. Об этом написала в Facebook министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Свириденко назвала эту новость "хорошим продолжением инициативы ЕС и Британии", которая подтверждает заинтересованность развитых государств привлекать экономику Украины в собственные промышленные и торговые цепи.

Глава Минэкономики Украины обсудила с министром международной торговли Канады Мэри Энджи все меры экономического сотрудничества, которые намерены воплотить в жизнь.

Об этой договоренности сообщал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства говорил, что отмена пошлин на импорт пойдет на пользу Украине и Канаде.

[ + – ] Зеленский и Трюдо встречались в Киеве 8 мая

Канада обещала помочь экспортировать украинское зерно для поддержания глобальной продовольственной безопасности, которую подорвало полномасштабное вторжение России, заявил Трюдо.

По словам Трюдо, поставки через речные порты Дуная могут быть частью решения, не раскрывая подробностей, но добавляя, что рассматривается ряд вариантов.

"Люди во всем мире будут голодать из-за России. Никому не выгодно, если война президента РФ Владимира Путина будет убивать украинцев и морить голодом людей", — подчеркнул канадский премьер.

Напомним, что Великобритания в конце апреля отменила все пошлины и ограничения на экспорт товаров из Украины. Пошлины отменят на ключевые экспортные товары – ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу.

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер ранее призывал на год отменить пошлины на импорт товаров из Украины в страны Евросоюза.