Премьер Словакии призвал навсегда отменить пошлины на экспорт Украины в Евросоюз

Эдуард Гегер считает, что беспошлинный экспорт из Украины в страны Евросоюза поддержит украинских производителей.

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Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер призвал отменить пошлины на импорт товаров из Украины в страны Евросоюза. Об этом чиновник написал на своей странице в социальной сети Twitter.

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Гегер заявил, что поддержал предложение европейского комиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса, который попросил страны Евросоюза снизить пошлины на импорт из Украины до нуля сроком на один год. Однако премьер-министр Словакии считает, что импорт украинских товаров должен быть бесплатным всегда, а не только в течение одного года.

"Решительно приветствуем и поддерживаем сегодняшнее предложение Валдиса Домбровскиса снизить пошлины на импорт из Украины в Евросоюз до нуля сроком на один год. Это тоже один из элементов плана Словакии для Украины, которым я поделился на саммите в Версале. Только не на 1 год, а навсегда", — написал он.

[ + – ] Пост Эдуарда Гегера в поддержку Украины

Напомним, что 18 апреля Фокус рассказывал, что Украина заполнила первую часть опросника, который выдают кандидату на членство в Евросоюзе. Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что украинские чиновники отправили первую часть опросника для кандидата на членство в Евросоюзе. На ответы украинской стороне понадобилось чуть больше одной календарной недели.

Ранее Евросоюз закрыл границу для грузовиков с номерами России и Беларуси. С 8 апреля на территорию ЕС из РФ и Беларуси могут ввозиться только товары первой необходимости, энергоносители и гуманитарные грузы. В то же время транзит российского транспорта в Калининградскую область РФ сохраняется.