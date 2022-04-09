Евросоюз закрыл границу для грузовиков с номерами из РФ и Беларуси

С 8 апреля на территорию ЕС из РФ и Беларуси могут ввозиться только товары первой необходимости, энергоносители и гуманитарные грузы.

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Таможенные службы стран Евросоюза перестали пропускать грузовой транспорт, зарегистрированный в России и Беларуси на основании пятого пакета санкций, веденного ЕС в пятницу, 8 апреля. Об этом со ссылкой на заявление Федеральной таможенной службы РФ сообщает издание "Известия".

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Российское ведомство указало, что новые ограничения затронули автомобильные грузовые перевозки по территории Евросоюза, в том числе транзитные, в связи с чем транспорт, задействованный в международных перевозках с российскими и белорусскими номерными знаками не могут перемещать грузы на территории стран ЕС.

При этом в службе отметили, что санкции пока не затронули доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницы, а также перевозку энергоносителей, цветных металлов, удобрений и гуманитарных грузов. В то же время транзит российского транспорта в Калининградскую область РФ сохраняется, добавили в ведомстве.

Напомним, пятый пакет санкций ЕС, вступивший в силу в пятницу, 8 апреля, предусматривает запрет на импорт российского угля, поставки оружия, высокотехнологичных товаров, запрет на ввоз в Россию сырья, а также заход в порты Евросоюза судов под российским флагом, запрет на работу автоперевозчиков РФ и Беларуси на территории ЕС. Помимо этого ограничения наложены на ряд российских банков, бизнесменов и руководителей СМИ, а также на дочерей президента России Владимира Путина — Катерину Тихонову и Марию Воронцову.

Отметим, что этот пакет санкций был одобрен Советом ЕС с опозданием из-за того, что Германия и ряд других стран потребовали разъяснений касательно процедуры введения эмбарго на поставки российского угля. По данным СМИ, полноценно соответствующая мера вступит в силу в середине августа этого года.