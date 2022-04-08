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Мир Российско-украинская война

ЕС ввел новые санкции против РФ: в списке дочери Путина, главы "Сбербанка" и российских СМИ

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Фото: Flickr | Новые санкции ЕС против РФ вступили в силу

Под ограничения попали четыре российских банка, концерн "Калашников" а также 14 промышленных и транспортных компаний.

Вступил в силу пятый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пакет санкций ЕС в отношении российских компаний, банков и физических лиц. Под ограничения, в частности, попали дочери президента России Владимира Путина Екатерина и Мария, глава "Сбербанка" Герман Греф и бизнесмен Олег Дерипаска. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в официальном журнале Евросоюза в пятницу, 8 апреля.

Всего под ограничения попали 217 человек, среди которых:

  • Катерина Тихонова (дочь президента РФ);
  • Мария Воронцова (дочь президента РФ);
  • Олег Дерипаска (бизнесмен);
  • Павел Гусев (главный редактор "Московского комсомольца");
  • Владимир Сунгоркин (директор "Комсомольской правды");
  • Сергей Михайлов (генеральный директор агентства ТАСС);
  • Олег Добродеев (генеральный директор медиахолдинга ВГТРК);
  • Александр Шульгин (СЕО интернет-магазина Ozon);
  • Герман Греф (глава "Сбербанка");
  • Игорь Конашенков (представитель Министерства обороны РФ);
  • Алексей Пиманов (президент медиахолдинга "Красная Звезда");
  • Игорь и Борис Ротенберг (бизнесмены).

Также ЕС заморозил активы четырех российских банков:

  • ВТБ;
  • "Новикомбанк";
  • "Совкомбанк";
  • "Открытие".

Помимо этого под санкции попали концерн "Калашников", а также 14 промышленных и транспортных компаний.

Также известно, что в пятый пакет санкций вошли следующие ограничения:

  • запрет на импорт угля из России;
  • эмбарго на поставки оружия в Россию;
  • запрет на экспорт в Россию ряда товаров, в том числе высокотехнологичных, на сумму до 10 млрд евро;
  • запрет на ввоз из России сырья и критических материалов на сумму до 5,5 млрд евро;
  • запрет захода в порты ЕС судов под российским флагом;
  • запрет работы российских и белорусских автоперевозчиков в странах ЕС.

Санкции вступили в силу с момента опубликования в официальном журнале ЕС.

Напомним, ранее Кремль впервые, хоть и косвенно, признал Воронцову и Тихонову дочерьми Путина — пресс-секретарь президента РФ заявил, что продолжение Западом практики касательно применения санкций в отношении членов семей руководства страны "говорит сама за себя" и не нуждается в оценках.

Также Фокус разбирался, сможет ли Россия производить оружие без поставок комплектующих из стран Запада.