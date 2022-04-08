ЕС ввел новые санкции против РФ: в списке дочери Путина, главы "Сбербанка" и российских СМИ
Под ограничения попали четыре российских банка, концерн "Калашников" а также 14 промышленных и транспортных компаний.
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Вступил в силу пятый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пакет санкций ЕС в отношении российских компаний, банков и физических лиц. Под ограничения, в частности, попали дочери президента России Владимира Путина Екатерина и Мария, глава "Сбербанка" Герман Греф и бизнесмен Олег Дерипаска. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в официальном журнале Евросоюза в пятницу, 8 апреля.
Всего под ограничения попали 217 человек, среди которых:
- Катерина Тихонова (дочь президента РФ);
- Мария Воронцова (дочь президента РФ);
- Олег Дерипаска (бизнесмен);
- Павел Гусев (главный редактор "Московского комсомольца");
- Владимир Сунгоркин (директор "Комсомольской правды");
- Сергей Михайлов (генеральный директор агентства ТАСС);
- Олег Добродеев (генеральный директор медиахолдинга ВГТРК);
- Александр Шульгин (СЕО интернет-магазина Ozon);
- Герман Греф (глава "Сбербанка");
- Игорь Конашенков (представитель Министерства обороны РФ);
- Алексей Пиманов (президент медиахолдинга "Красная Звезда");
- Игорь и Борис Ротенберг (бизнесмены).
Также ЕС заморозил активы четырех российских банков:
- ВТБ;
- "Новикомбанк";
- "Совкомбанк";
- "Открытие".
Помимо этого под санкции попали концерн "Калашников", а также 14 промышленных и транспортных компаний.
Также известно, что в пятый пакет санкций вошли следующие ограничения:
- запрет на импорт угля из России;
- эмбарго на поставки оружия в Россию;
- запрет на экспорт в Россию ряда товаров, в том числе высокотехнологичных, на сумму до 10 млрд евро;
- запрет на ввоз из России сырья и критических материалов на сумму до 5,5 млрд евро;
- запрет захода в порты ЕС судов под российским флагом;
- запрет работы российских и белорусских автоперевозчиков в странах ЕС.
Санкции вступили в силу с момента опубликования в официальном журнале ЕС.
Напомним, ранее Кремль впервые, хоть и косвенно, признал Воронцову и Тихонову дочерьми Путина — пресс-секретарь президента РФ заявил, что продолжение Западом практики касательно применения санкций в отношении членов семей руководства страны "говорит сама за себя" и не нуждается в оценках.
Также Фокус разбирался, сможет ли Россия производить оружие без поставок комплектующих из стран Запада.