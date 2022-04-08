ЄС ввів нові санкції проти РФ: у списку дочки Путіна, глави "Сбербанку" та російських ЗМІ

Під обмеження потрапили чотири російські банки, концерн "Калашников", а також 14 промислових і транспортних компаній.

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Набрав чинності п'ятий із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну пакет санкцій ЄС щодо російських компаній, банків і фізичних осіб. Під обмеження, зокрема, потрапили дочки президента Росії Володимира Путіна Катерина та Марія, голова "Сбербанку" Герман Греф і бізнесмен Олег Дерипаска. Про це свідчить інформація, опублікована в офіційному журналі Євросоюзу в п'ятницю, 8 квітня.

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Усього під обмеження потрапили 217 осіб, серед яких:

Катерина Тихонова (дочка президента РФ);

Марія Воронцова (дочка президента РФ);

Олег Дерипаска (бізнесмен);

Павло Гусєв (головний редактор "Московського комсомольця");

Володимир Сунгоркін (директор "Комсомольської правди");

Сергій Михайлов (генеральний директор агенції ТАСС);

Олег Добродєєв (генеральний директор медіахолдингу ВДТРК);

Олександр Шульгін (СЕО інтернет-магазину Ozon);

Герман Греф (глава "Сбербанку");

Ігор Конашенков (представник Міністерства оборони РФ);

Олексій Піманов (президент медіахолдингу "Червона Зірка");

Ігор і Борис Ротенберги (бізнесмени).

Також ЄС заморозив активи чотирьох російських банків:

ВТБ;

"Новикомбанк";

"Радкомбанк";

"Открытие".

Крім цього, під санкції потрапили концерн "Калашников", а також 14 промислових і транспортних компаній.

Також відомо, що до п'ятого пакету санкцій увійшли такі обмеження:

заборона імпорту вугілля з Росії;

ембарго на постачання зброї в Росію;

заборона експорту в Росію низки товарів, зокрема високотехнологічних, у сумі до 10 млрд євро;

заборона на ввезення з Росії сировини та критичних матеріалів на суму до 5,5 млрд євро;

заборона заходу в порти ЄС суден під російським прапором;

заборона роботи російських і білоруських автоперевізників у країнах ЄС.

Санкції набули чинності з моменту опублікування офіційного журналу ЄС.

Нагадаємо, раніше Кремль вперше, хоч і побічно, визнав Воронцову й Тихонову дочками Путіна — прессекретар президента РФ заявив, що продовження Заходом практики щодо застосування санкцій щодо членів сімей керівництва країни "говорить сама за себе" та не потребує оцінок.

Також Фокус розбирався, чи зможе Росія виробляти зброю без постачання комплектуючих із країн Заходу.