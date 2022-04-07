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ЄС із запізненням погодив п'ятий пакет санкцій проти РФ: він включає ембарго на вугілля

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Фото: Twitter | ЄС погодив п'ятий пакет санкцій проти РФ

Нові обмеження, серед яких заморожування активів банків, а також заходи проти олігархів та пропагандистів, набудуть чинності вже 8 квітня.

Посли Євросоюзу погодили вміст п'ятого пакета санкцій проти РФ, який включить, зокрема, ембарго на постачання російського вугілля, заморозку активів низки російських банків, а також заборону на захід у порти ЄС суден під прапором Росії. Про це в четвер, 7 квітня, повідомило представництво Франції у Раді ЄС у своєму Twitter.

За даними пресслужби представництва, це "дуже суттєвий пакет", який передбачає санкції проти олігархів, суб'єктів російської пропаганди, співробітників органів безпеки та військового апарату, а також суб'єктів промислового та технологічного сектора, пов'язаних із російською агресією проти України.

Також пакет включає:

  • заморожування активів низки російських банків;
  • заборону імпорту вугілля з Росії;
  • ембарго на постачання зброї до Росії;
  • заборону експорту в Росію низки товарів, зокрема високотехнологічних, у сумі до 10 млрд євро;
  • заборону на ввезення з Росії сировини та критичних матеріалів на суму до 5,5 млрд євро;
  • заборону заходу до портів ЄС суден під російським прапором;
  • заборону роботи російських та білоруських автоперевізників у країнах ЄС.

"Цей пакет прийме Рада в письмовій формі з метою його публікації завтра (8 березня) в офіційному журналі ЄС", — йдеться у твіті.

Після публікації нових обмежень вони набудуть чинності.

Нагадаємо, очікували, що Євросоюз погодить санкції проти РФ учора, 6 квітня, однак, за даними ЗМІ, представники низки країн на чолі з Німеччиною зажадали від Єврокомісії роз'яснень щодо процедури запровадження ембарго на російське вугілля. Через це подальше обговорення п'ятого пакета обмежень перенесли на сьогодні, 7 квітня.

Також ми писали, що, за словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, пропонували запровадити часткову заборону імпорту вугілля з Росії — на суму 4 мільярди євро на рік. В якій формі введуть ембарго, стане відомо після публікації переліку обмежень в офіційному журналі Євросоюзу. Водночас за даними агентства Reuters, заборона імпорту російського вугілля набуде чинності тільки з середини серпня 2022 року.