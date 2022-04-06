Посли ЄС вперше не змогли затвердити новий "військовий" пакет санкцій проти Росії, — ЗМІ

Низка країн на чолі з Німеччиною вимагала роз'яснення умов введення ембарго на закупівлю вугілля. Обговорення спірних моментів обмежень, що пропонуються Єврокомісією, триватиме 7 квітня.

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Сьогодні посли країн Євросоюзу вперше не змогли дійти єдиної думки щодо введення п'ятого пакету санкцій щодо РФ, обговорення продовжиться у четвер, 7 квітня. Представники низки держав звернулися по уточнення щодо введення ембарго на імпорт вугілля з Росії, а також на швартування російських суден у портах ЄС. Про це із посиланням на джерело у дипломатичних колах повідомляє чеське видання Ceske Noviny.

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За словами співрозмовника, деякі країни на чолі з Німеччиною хотіли отримати більш чітке визначення умов, за яких ЄС повинен назавжди відрізати себе від поставок вугілля з території держави-агресора. Журналісти пояснили, що Німеччина як найбільший імпортер російського палива в ЄС донедавна відмовлялася говорити про повне ембарго, проте, за даними ЗМІ, міністр економіки ФРН Роберт Хабек підтримав запровадження відповідної заборони.

Також журналісти з посиланням на дані Reuters вказали, що Європейська комісія пропонувала тримісячний термін для виходу з чинних контрактів на постачання палива з РФ, проте дипломати доручили органу додати до цієї пропозиції низку додаткових деталей, обговорення яких відбудеться вже завтра.

"За словами дипломатів, сьогодні особливо приморські країни також порушили питання про заборону швартування російських кораблів у портах ЄС. Також дискутували про заборону російським компаніям брати участь у держзакупівлях у ЄС. Країни погоджують решту пакета", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, вчора президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що до п'ятого пакета санкцій проти РФ має, зокрема, увійти заборона на імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік.

Також ми писали, що під нові американські санкції щодо Росії потрапили дочки президента РФ Володимира Путіна та міністра закордонних справ держави-агресора Сергія Лаврова.