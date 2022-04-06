Послы ЕС впервые не смогли утвердить новый "военный" пакет санкций против России, — СМИ

Ряд стран во главе с Германией потребовали разъяснения условий введения эмбарго на закупку угля. Обсуждение спорных моментов предлагаемых Еврокомиссией ограничений продолжится 7 апреля.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Сегодня послы стран Евросоюза впервые не смогли прийти к единому мнению в вопросе введения пятого пакета санкций в отношении РФ, обсуждение продолжится в четверг, 7 апреля. Представители ряда государств обратились за уточнением касательно введения эмбарго на импорт угля из России, а также на швартовку российских судов в портах ЕС. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщает чешское издание Ceske Noviny.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

По словам собеседника издания, некоторые страны во главе с Германией хотели получить более четкое определение условий, при которых ЕС должен навсегда отрезать себя от поставок угля с территории государства-агрессора. Журналисты объяснили, что Германия, как крупнейший импортер российского топлива в ЕС, до недавнего времени отказывалась говорить о полном эмбарго, однако, по данным СМИ, министр экономики ФРГ Роберт Хабек поддержал введение соответствующего запрета.

Также журналисты со ссылкой на данные Reuters указали, что Европейская комиссия предлагала трехмесячный срок для выхода из действующих контрактов на поставки топлива из РФ, однако дипломаты поручили органу добавить в это предложение ряд дополнительных деталей, обсуждение которых состоится уже завтра.

"По словам дипломатов, сегодня особенно приморские страны также подняли вопросы о запрете швартовки российских кораблей в портах ЕС. Также шла дискуссия о запрете российским компаниям участвовать в госзакупках в ЕС. Страны согласовывают остальные части пакета", — говорится в публикации.

Напомним, вчера президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в пятый пакет санкций против РФ должен, в частности, войти запрет на импорт угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год.

Также мы писали, что под новые американские санкции в отношении России попали дочери президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел государства-агрессора Сергея Лаврова.