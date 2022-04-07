ЕС с опозданием согласовал пятый пакет санкций против РФ: он включает эмбарго на уголь

Новые ограничения, среди которых заморозка активов банков, а также меры в отношении олигархов и пропагандистов, вступят в силу уже 8 апреля.

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Послы Евросоюза согласовали содержание пятого пакета санкций в отношении РФ, который включит в себя, в частности, эмбарго на поставку российского угля, заморозку активов ряда российских банков, а также запрет на заход в порты ЕС судов под флагом России. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщило представительство Франции в Совете ЕС в своем Twitter.

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По данным пресс-службы представительства, это "очень существенный пакет", предусматривающий санкции против олигархов, субъектов российской пропаганды, сотрудников органов безопасности и военного аппарата, а также субъектов промышленного и технологического сектора, связанных с российской агрессией против Украины.

Также пакет включает в себя:

заморозку активов ряда российских банков;

запрет на импорт угля из России;

эмбарго на поставки оружия в Россию;

запрет на экспорт в Россию ряда товаров, в том числе высокотехнологичных, на сумму до 10 млрд евро;

запрет на ввоз из России сырья и критических материалов на сумму до 5,5 млрд евро;

запрет захода в порты ЕС судов под российским флагом;

запрет работы российских и белорусских автоперевозчиков в странах ЕС.

"Этот пакет будет принят Советом в письменной форме с целью его публикации завтра (8 марта) в официальном журнале ЕС", — говорится в твите.

После публикации новых ограничений они вступят в силу.

Напомним, ожидалось, что Евросоюз согласует санкции против РФ вчера, 6 апреля, однако, по данным СМИ, представители ряда стран во главе с Германией потребовали от Еврокомиссии разъяснений касательно процедуры введения эмбарго на российский уголь. В связи с этим дальнейшее обсуждение пятого пакета ограничений было перенесено на сегодня, 7 апреля.

Также мы писали, что, по словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, предлагалось ввести частичный запрет на импорт угля из России — на сумму 4 миллиарда евро в год. В какой форме будет введено эмбарго станет известно после публикации перечня ограничений в официальном журнале Евросоюза. При этом, по данным агентства Reuters, мера о запрете на импорт российского угля вступит в силу только с середины августа 2022 года.