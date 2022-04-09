Євросоюз закрив кордон для вантажівок із номерами з РФ і Білорусі

Із 8 квітня на територію ЄС із РФ і Білорусі можуть ввозитися лише товари першої необхідності, енергоносії та гуманітарні вантажі.

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Митні служби країн Євросоюзу перестали пропускати вантажний транспорт, зареєстрований у Росії та Білорусі на підставі п'ятого пакету санкцій, веденого ЄС у п'ятницю, 8 квітня. Про це з посиланням на заяву Федеральної митної служби РФ повідомляє видання "Известия".

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Російське відомство зазначило, що нові обмеження торкнулися автомобільних вантажних перевезень територією Євросоюзу, у тому числі транзитних, у зв'язку з чим транспорт, задіяний у міжнародних перевезеннях із російськими та білоруськими номерними знаками, не можуть переміщати вантажі на території країн ЄС.

При цьому в службі зазначили, що санкції поки не торкнулися доставки фармацевтичної, медичної, харчової та сільськогосподарської продукції, у тому числі пшениці, а також перевезення енергоносіїв, кольорових металів, добрив і гуманітарних вантажів. Водночас транзит російського транспорту в Калінінградську область РФ зберігається, додали у відомстві.

Нагадаємо, п'ятий пакет санкцій ЄС, який набув чинності в п'ятницю, 8 квітня, передбачає заборону на імпорт російського вугілля, постачання зброї, високотехнологічних товарів, заборону на ввезення в Росію сировини, а також захід у порти Євросоюзу судів під російським прапором, заборону на роботу автоперевізників РФ і Білорусі на території ЄС. Крім цього, обмеження накладено на низку російських банків, бізнесменів і керівників ЗМІ, а також на дочок президента Росії Володимира Путіна — Катерину Тихонову та Марію Воронцову.

Зазначимо, що цей пакет санкцій був схвалений Радою ЄС із запізненням через те, що Німеччина та низка інших країн вимагали роз'яснень щодо процедури запровадження ембарго на постачання російського вугілля. За даними ЗМІ, повноцінно відповідний захід набуде чинності в середині серпня цього року.