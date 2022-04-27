Прем'єр Словаччини закликав назавжди скасувати мита на експорт України в Євросоюз

Едуард Гегер вважає, що безмитний експорт з України в країни Євросоюзу підтримає українських виробників.

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Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер закликав скасувати мито на імпорт товарів з України в країни Євросоюзу. Про це чиновник написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

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Гегер заявив, що підтримав пропозицію європейського комісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса, який попросив країни Євросоюзу зменшити мита на імпорт з України до нуля терміном на один рік. Проте прем'єр-міністр Словаччини вважає, що імпорт українських товарів має бути безкоштовним завжди, а не лише протягом одного року.

"Рішуче схвалюємо та підтримуємо сьогоднішню пропозицію Валдіса Домбровскіса знизити мита на імпорт з України в Євросоюз до нуля терміном на один рік. Це теж один з елементів плану Словаччини для України, яким я поділився на саміті у Версалі. Тільки не на 1 рік, а назавжди", — написав він.

[ + – ] Твіт Едуарда Гегера на підтримку України

Нагадаємо, що 18 квітня Фокус розповідав, що Україна заповнила першу частину опитувальника, який видають кандидату на членство у Євросоюзі. Віцепрем'єр-міністриня з питань євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що українські чиновники відправили першу частину опитувальника для кандидата на членство у Євросоюзі. На відповіді українській стороні знадобилося трохи більше ніж один календарний тиждень.

Раніше Євросоюз закрив кордон для вантажівок із номерами Росії та Білорусі. З 8 квітня на територію ЄС із РФ та Білорусі можуть ввозитися лише товари першої необхідності, енергоносії та гуманітарні вантажі. У той самий час транзит російського транспорту Калінінградську область РФ зберігається.