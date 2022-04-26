Великобритания отменила пошлины на товары из Украины

Правительство Великобритании запретило экспорт в Россию продукции, которая может использоваться против Украины, а также отменила все квоты и пошлины на товары из Украины.

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Великобритания отменила все пошлины и ограничения на украинский экспорт в рамках соглашения о Зоне свободной торговли. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

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"Все тарифы на товары, импортируемые из Украины, теперь будут снижены до нуля, а все квоты будут отменены в соответствии с соглашением о свободной торговле, что обеспечит Украине экономическую поддержку в тяжелое время", — говорится в официальном заявлении.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал снизить пошлины, чтобы поддержать экономику Украины, еще во время своего визита в Киев в начале апреля. Однако заявление британского правительства было сделано после обращения украинского Кабмина о либерализации тарифов.

Согласно решению, все пошлины будут отменены для ключевых экспортных товаров из Украины, в том числе ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу.

Помимо этого, Великобритания объявила о запрете поставок в Россию продукции и технологий, которые могут быть использованы в войне против украинского народа. Целевые продукты могут включать оборудование для перехвата и мониторинга.

"Это закроет какие-либо существующие лазейки для того, чтобы Россия не покупала эти товары в Британии", — считают власти Великобритании.

Напомним, что Британия возвращает свое посольство в Киев. Свое решение премьер-министр Соединенного Королевства объяснил успехами украинских военных в направлении столичного региона.

Также Фокус сообщал, что украинские военные проходят обучение по эксплуатации британских броневиков.