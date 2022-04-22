Британия возвращает свое посольство в Киев, — Борис Джонсон (видео)

Свое решение премьер-министр Соединенного Королевства объяснил успехами украинских военных в направлении столичного региона.

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На следующей неделе Великобритания возобновит работу своего посольства в Киеве. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Индию в пятницу, 22 апреля, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

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"Необычайный успех президента (Украины Владимира) Зеленского и украинского народа в противостоянии российским силам в Киеве означает, что я могу сегодня объявить, что мы в ближайшее время, на следующей неделе, возобновим работу нашего посольства в украинской столице", — сказал глава британского правительства.

Также Джонсон заявил, что он хотел бы воздать должное тем дипломатам, которые остаются в Украине "на протяжении всего этого периода".

Напомним, 18 февраля, за шесть дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину, Великобритания объявила о эвакуации своего посольства из Киева во Львов из соображений безопасности.

Также мы писали, что ранее решение вернуть посольства в украинскую столицу приняли власти Франции, Испании, Турции и Италии.

Ранее Фокус писал, что 9 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил необъявленную ранее поездку в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.