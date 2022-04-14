Франция возвращает посольство из Львова в Киев, – министр Ле Дриан
Франция желает усилить поддержку Украины в войне с Россией, но предостерегает граждан от визита в страну. Глава французского МИД называет эту идею немыслимой из-за продолжения боевых действий.
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Посольство Франции на Украине в ближайшее время возобновит работу в Киеве. Об этом сказано в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Власти Франции хотят вернуть посольство из Львова в Киев, где оно и было до начала полномасштабной войны с РФ.
"Это произойдет очень скоро и позволит Франции углубить поддержку Украины во всех областях в ответ на военные действия, начатые Россией", — говорится в тексте коммюнике.
Ле Дриан обсуждал с Кулебой поддержку расследования военных преступлений, которые российские оккупанты совершили в Украине. Глава французской дипломатии выступил за предоставление Украине гуманитарной помощи.
Министры коснулись вопроса поставок Украине оружия. Кулеба благодарил Францию за поддержку нефтяного эмбарго для России на уровне ЕС. Он приветствовал решение Франции вернуть посла в Киев.
Французские дипломаты советуют гражданам не возвращаться в Украину, в том числе в Киев.
"Возвращение в Украину – немыслимая идея для французов и на сегодняшний день это формально запрещено. Украина остается зоной боевых действий", — отметил Жан-Ив Ле Дриан.
Франция перевела посольство из Киева во Львов
Об эвакуации французских дипломатов из Киева во Львов стало известно 28 февраля, после начала полномасштабной войны Украины с Россией. Посольство перенесли из-за "рисков и угроз", говорил тогда Ле Дриан.
"Мы оказываем поддержку французам, которые едут в Румынию, Молдову, Венгрию, Словакию, где их встретят наши представители, чтобы обеспечить последующее наблюдение за ними", — пояснял министр.
Отметим, что посольство Франции в Киеве находится на улице Рейтарской, 39.
Фокус уже писал, что 6 апреля французские власти отменили для россиян ограничения на въезд, связанные с болезнью COVID-19.
Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил о готовности приехать в Киев. По его словам, он сделает это, если визит даст результат и война в Украине закончится.