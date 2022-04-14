Франция возвращает посольство из Львова в Киев, – министр Ле Дриан

Франция желает усилить поддержку Украины в войне с Россией, но предостерегает граждан от визита в страну. Глава французского МИД называет эту идею немыслимой из-за продолжения боевых действий.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Посольство Франции на Украине в ближайшее время возобновит работу в Киеве. Об этом сказано в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Власти Франции хотят вернуть посольство из Львова в Киев, где оно и было до начала полномасштабной войны с РФ.

"Это произойдет очень скоро и позволит Франции углубить поддержку Украины во всех областях в ответ на военные действия, начатые Россией", — говорится в тексте коммюнике.

Ле Дриан обсуждал с Кулебой поддержку расследования военных преступлений, которые российские оккупанты совершили в Украине. Глава французской дипломатии выступил за предоставление Украине гуманитарной помощи.

[ + – ] Ле Дриан и Кулеба обсуждали поставки Украине оружия

Министры коснулись вопроса поставок Украине оружия. Кулеба благодарил Францию за поддержку нефтяного эмбарго для России на уровне ЕС. Он приветствовал решение Франции вернуть посла в Киев.

Французские дипломаты советуют гражданам не возвращаться в Украину, в том числе в Киев.

"Возвращение в Украину – немыслимая идея для французов и на сегодняшний день это формально запрещено. Украина остается зоной боевых действий", — отметил Жан-Ив Ле Дриан.

Франция перевела посольство из Киева во Львов

Об эвакуации французских дипломатов из Киева во Львов стало известно 28 февраля, после начала полномасштабной войны Украины с Россией. Посольство перенесли из-за "рисков и угроз", говорил тогда Ле Дриан.

[ + – ] Посольсво Франции оказывает поддержку гражданам, которые едут в Румынию, Молдову, Венгрию и Словакию

"Мы оказываем поддержку французам, которые едут в Румынию, Молдову, Венгрию, Словакию, где их встретят наши представители, чтобы обеспечить последующее наблюдение за ними", — пояснял министр.

Отметим, что посольство Франции в Киеве находится на улице Рейтарской, 39.

Фокус уже писал, что 6 апреля французские власти отменили для россиян ограничения на въезд, связанные с болезнью COVID-19.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил о готовности приехать в Киев. По его словам, он сделает это, если визит даст результат и война в Украине закончится.