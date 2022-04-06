Франция отменила все ограничения для въезда граждан России

Теперь российским гражданам не нужно показывать Covid-сертификаты или пцр-тесты. А с 1 апреля Франция возобновила выдачу виз россиянам.

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Французские власти решили отменить все ограничения связанные с пандемией Covid-19 для граждан России. Теперь российские туристы и бизнесмены могут не предоставлять сертификаты о вакцинации или пцр-тесты. Кроме того, у россиян не будут спрашивать о наличии веских причин для въезда во Францию. Об этом сообщает российское агентство новостей "Интерфакт" со ссылкой на посольство Франции в РФ.

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"Для въезда во Францию из России больше не требуется предоставлять негативные результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген. Также больше не нужен международный проездной сертификат и доказательства наличия веских причин для въезда", — сказано в сообщении.

Отметим, что с 1 апреля Франция возобновила выдачу всех видов виз, в том числе и туристических российским гражданам. Такая функция также связана с послаблением ограничений из-за эпидемии Covid-19 в стране.

Однако из-за санкций Европейского союза против РФ самолеты из России в страны Европы не летают. Добраться до Парижа можно транзитом через Стамбул, Дубай или Бахрейн. Самый дешевый перелет туда-обратно на самолете компании Pegasus Airlines обойдется россиянину в 35 тысяч рублей (12 тыс. грн — Ред.) . Лоукостер возобновляет свою работу в России с 11 апреля.

Напомним, 31 марта стало известно, что лоукостер Wizz Air возобновил продажу билетов на рейсы из Москвы. Как сообщается на сайте, летом и осенью росиянам будут доступны полеты в Будапешт, Дебрецен и Абу-Даби.

Ранее, после начала полномасштабного вторжения России в Украину все европейские страны закрыли свое небо для российских авиакомпаний. В свою очередь Москва закрыла небо для 36 стран в качестве ответной меры на санкции.