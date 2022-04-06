Франція скасувала всі обмеження для в'їзду громадян Росії

Тепер російським громадянам не потрібно показувати Covid-сертифікати чи пцр-тести. А з 1 квітня Франція відновила видачу віз росіянам.

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Французька влада вирішила скасувати всі обмеження, пов'язані з пандемією Covid-19 для громадян Росії. Тепер російські туристи та бізнесмени можуть не надавати сертифікати про вакцинацію або пцр-тести. Крім того, росіяни не запитуватимуть про наявність вагомих причин для в'їзду до Франції. Про це повідомляє російське агентство новин "Інтерфакт" із посиланням на посольство Франції в РФ.

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"Для в'їзду до Франції з Росії більше не потрібно надавати негативних результатів ПЛР-тестів або тестів на антиген. Також більше не потрібен міжнародний проїзний сертифікат та докази наявності вагомих причин для в'їзду", — сказано в повідомленні.

Зазначимо, що з 1 квітня Франція відновила видачу всіх видів віз, зокрема туристичних російським громадянам. Така функція також пов'язана з послабленням обмежень через епідемію Covid-19 у країні.

Проте через санкції Європейського союзу проти РФ літаки з Росії до країн Європи не літають. Дістатися Парижа можна транзитом через Стамбул, Дубай або Бахрейн. Найдешевший переліт туди-назад на літаку компанії Pegasus Airlines обійдеться росіянину в 35 тисяч рублів (12 тис. грн — Ред.). Лоукостер відновлює свою роботу у Росії з 11 квітня.

Нагадаємо, 31 березня стало відомо, що лоукостер Wizz Air відновив продаж квитків на рейси з Москви. Як повідомляється на сайті, влітку та восени росіянам будуть доступні польоти в Будапешт, Дебрецен та Абу-Дабі.

Раніше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну всі європейські країни закрили своє небо для російських авіакомпаній. Зі свого боку Москва закрила небо для 36 країн як відповідь на санкції.