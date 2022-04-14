Франція повертає посольство зі Львова до Києва, — міністр Ле Дріан

Франція бажає посилити підтримку України у війні з Росією, але застерігає громадян від візиту до країни. Глава французького МЗС називає цю ідею немислимою через продовження бойових дій.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Посольство Франції в Україні найближчим часом відновить роботу у Києві. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріана за підсумками телефонної розмови з українським колегою Дмитром Кулебою.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Влада Франції хоче повернути посольство зі Львова до Києва, де воно і було до початку повномасштабної війни з РФ.

"Це відбудеться дуже скоро і дозволить Франції поглибити підтримку України у всіх сферах у відповідь на воєнні дії, розпочаті Росією", — йдеться у тексті комюніке.

Ле Дріан обговорював із Кулебою підтримку розслідування воєнних злочинів, які російські окупанти скоїли в Україні. Глава французької дипломатії виступив за надання Україні гуманітарної допомоги.

[ + – ] Ле Дріан та Кулеба обговорювали постачання Україні зброї

Міністри торкнулися питання постачання Україні зброї. Кулеба дякував Франції за підтримку нафтового ембарго для Росії на рівні ЄС. Він привітав рішення Франції повернути посла в Київ.

Французькі дипломати радять громадянам не повертатися до України, зокрема до Києва.

"Повернення в Україну — немислима ідея для французів і на сьогодні це формально заборонено. Україна залишається зоною бойових дій", — зазначив Жан-Ів Ле Дріан.

Франція перевела посольство з Києва до Львова.

Про евакуацію французьких дипломатів із Києва до Львова стало відомо 28 лютого, після початку повномасштабної війни України з Росією. Посольство перенесли через "ризики та погрози", говорив тоді Ле Дріан.

[ + – ] Посольство Франції надає підтримку громадянам, які їдуть до Румунії, Молдови, Угорщини та Словаччини.

"Ми надаємо підтримку французам, які їдуть до Румунії, Молдови, Угорщини, Словаччини, де їх зустрінуть наші представники, щоб забезпечити подальше спостереження за ними", — пояснював міністр.

Зазначимо, що посольство Франції у Києві знаходиться на вул. Рейтарській, 39.

Фокус вже писав, що 6 квітня французька влада скасувала для росіян обмеження на в'їзд, що пов'язані з хворобою COVID-19.

Президент Франції Емманюель Макрон нещодавно заявив про готовність приїхати до Києва. За його словами, він зробить це, якщо візит дасть результат, і війна в Україні закінчиться.