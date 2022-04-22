Британія повертає своє посольство до Києва, — Борис Джонсон (відео)

Своє рішення прем'єр-міністр Сполученого Королівства пояснив успіхами українських військових у напрямі столичного регіону.

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Наступного тижня Великобританія відновить роботу свого посольства в Києві. Про це під час пресконференції за підсумками свого візиту до Індії в п'ятницю, 22 квітня, заявив прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон.

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"Надзвичайний успіх президента (України Володимира) Зеленського та українського народу у протистоянні російським силам у Києві означає, що я можу сьогодні оголосити, що ми найближчим часом, наступного тижня, відновимо роботу нашого посольства в українській столиці", — сказав глава британського уряду.

Також Джонсон заявив, що він хотів би віддати належне тим дипломатам, які залишаються в Україні "протягом усього цього періоду".

Нагадаємо, 18 лютого, за шість днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Великобританія оголосила про евакуацію свого посольства з Києва до Львова з міркувань безпеки.

Також ми писали, що раніше рішення повернути посольства в українську столицю ухвалила влада Франції, Іспанії, Туреччини та Італії.

Раніше Фокус писав, що 9 квітня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон здійснив неоголошену раніше поїздку до Києва для зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.