Неоголошений візит: що відомо про зустріч Зеленського та Джонсона у Києві (фото)

Після зустрічі з українським президентом Борис Джонсон розповів, що Британія надасть нашій країні військову та фінансову допомогу.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Прем'єр-міністр Великобританії несподівано приїхав із робочим візитом в Україну та провів переговори з президентом Володимиром Зеленським та іншими членами української влади. Представник британського прем'єра заявив, що Джонсон вирушив до Києва, щоб особисто зустрітися з українським лідером на знак солідарності з українським народом, повідомляє "BBC".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Після зустрічі Джонсон розповів, що Лондон надасть Києву фінансову та військову допомогу. За його словами, це свідчить про відданість Великобританії у боротьбі України проти російського вторгнення.

"Сьогодні я зустрівся зі своїм другом, президентом Зеленським у Києві, на знак нашої непохитної підтримки народу України. Ми створюємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який свідчить про нашу відданість боротьбі його країни проти варварської кампанії Росії", — написав він у Twitter.

Голова ВП Андрій Єрмак розповів, що цей візит не був спонтанним. З початку вторгнення Росії лідер Британії був у зв'язку з Володимиром Зеленським. Єрмак додав, що розмова була насичена і конструктивна.

"Чекати на результати недовго. Але вже зараз можу сказати: ми станемо ще сильнішими", — заявив він.

Про поїздку Бориса Джонсона в Україну не було заявлено заздалегідь, перші кадри зустрічі лідерів двох країн опублікувало посольство України у Великій Британії в Twitter з підписом "сюрприз".

У п'ятницю, 8 квітня, прем'єр-міністр Об'єднаного Королівства оголосив, що направить Україні додаткову військову допомогу на суму 100 млн фунтів у відповідь на обстріл залізничного вокзалу в Краматорську.

Нагадаємо, 8 квітня в Україну приїхали голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, голова ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, а також прем'єр-міністр Словаччини. Вони поїхали до Бучі, де український прем'єр Денис Шмигаль показав їм результати окупації міста російськими військовими.