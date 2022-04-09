Необъявленный визит: что известно о встрече Зеленского и Джонсона в Киеве (фото)

После встречи с украинским президентом Борис Джонсон рассказал, что Британия предоставит нашей стране военную и финансовую помощь.

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Премьер-министр Великобритании неожиданно приехал с рабочим визитом в Украину и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским и другими членами украинской власти. Представитель британского премьера заявил, что Джонсон отправился в Киев, чтобы лично встретится с украинским лидером в знак солидарности с украинским народом, передает "BBC".

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После встречи Джонсон рассказал, что Лондон предоставит Киеву финансовую и военную помощь. По его словам, это свидетельствует о преданности Великобритании в борьбе Украины против российского вторжения.

"Сегодня я встретился со своим другом, президентом Зеленским в Киеве, в знак нашей непреклонной поддержки народа Украины. Мы создаем новый пакет финансовой и военной помощи, свидетельствующий о нашей преданности борьбе его страны против варварской кампании России", — написал он в Twitter.

Глава ОП Андрей Ермак рассказал, что этот визит не был спонтанным. С самого начала вторжения России лидер Британии был на связи с Владимиром Зеленским. Ермак добавил, что разговор был насыщенный и конструктивный.

"Ждать результатов недолго. Но уже сейчас могу сказать: мы станем еще сильнее", — заявил он.

О поездке Бориса Джонсона в Украину не было заявлено заранее, первые кадры встречи лидеров двух стран опубликовало посольство Украины в Великобритании в Twitter c подписью "сюрприз".

В пятницу, 8 апреля премьер-министр Объединенного Королевства объявил, что направит Украине дополнительную военную помощь на сумму 100 млн фунтов в ответ на обстрел ЖД вокзала в Краматорске.

Напомним, 8 апреля в Украину приехали глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а также премьер-министр Словакии. Они поехали в Бучу, где украинским премьер Денис Шмыгаль показал им результаты оккупации города российскими военными.