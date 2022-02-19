"З міркувань безпеки": НАТО тимчасово закриває свій офіс у Києві, — ЗМІ

На день раніше Великобританія вирішила тимчасово перенести своє посольство в Україні з Києва до Львова. Консульство продовжує свою роботу, проте приймає відвідувачів лише за попереднім записом.

Офіс НАТО у Києві тимчасово закривається і співробітники переїжджають до Львова та Брюсселя, повідомила 19 лютого норвезька газета Verdens Gang.

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[ + – ] Норвезька газета Verdens Gang повідомила про закриття у Києві офісу НАТО

"Безпека наших співробітників є високим пріоритетом, тому співробітники тепер переїхали до Львова та Брюсселя. Таким чином, офіси НАТО в Україні все ще функціонують", — йдеться у повідомленні з посиланням на прес-службу Альянсу.

Зазначимо, що днем раніше МЗС Великобританії повідомило про тимчасове перенесення посольства в Україні з Києва до Львова. Рішення було ухвалено у зв'язку з побоюваннями ймовірного російського вторгнення в Україну. Повідомляється, що британське посольство продовжує надавати консульську допомогу та оформляти документи, проте потрапити до диппредставництва можна виключно за попереднім записом.

Раніше повідомлялося, що НАТО планує посилити військову присутність у Східній Європі. Як повідомило 16 лютого румунське видання Newsweek, найближчим часом буде розглянуто питання створення чотирьох багатонаціональних оперативних груп у Південно-Східній Європі.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров 18 лютого заявив, що Москва наполягатиме на письмових гарантіях безпеки. При цьому, оцінюючи переговорний процес із представниками Заходу, Лавров використав жаргонну приказку — " пацан сказав — пацан зробив".