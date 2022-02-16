НАТО планує посилити військову присутність у Південно-Східній Європі

Розглядають питання створення чотирьох багатонаціональних оперативних груп, кожна з яких складатиметься з 1000 військовослужбовців, у Болгарії та Румунії та, можливо, в Словаччині та Угорщині.

НАТО має намір посилити військову присутність у Південно-Східній Європі через попередження США про можливе вторгнення Росії в Україну. Міністри оборони країн-членів НАТО зустрічаються в Брюсселі в середу та четвер, де представлять детальний план створення нових бойових угруповань, повідомляє румунське видання Newsweek.ro.

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Відповідно до плану, розглядають питання створення чотирьох багатонаціональних оперативних груп у Південно-Східній Європі, кожна з яких складатиметься з 1000 військовослужбовців, у Болгарії та Румунії та, можливо, в Словаччині та Угорщині, у відповідь на концентрацію російських військових на кордоні з Україною.

НАТО зараз має ротаційні війська в Східній Європі, але не постійну присутність.

У відповідь на анексію Росією Криму у 2014 році НАТО створило чотири бойові групи в Естонії, Литві, Латвії та Польщі. Їх підтримують танки, протиповітряна оборона, підрозділи спостереження та розвідки, і вони складаються з 1500 військовослужбовців.

В останні тижні кілька країн-союзників оголосили, що братимуть участь у зміцненні східного флангу НАТО.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО розгляне "довгострокове коригування своєї позиції, включаючи розгляд питання про створення бойової групи в Румунії".

Його заяву цього тижня підтримала посол США в НАТО Джуліанна Сміт, яка заявила у вівторок, що міністри оборони країн НАТО обговорять "подальші покращення", не повідомляючи подробиць.

Франція запропонувала очолити румунську оперативну групу, хоча така групу також можуть розмістити в Болгарії.

Зі свого боку прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков оголосив, що його країна готова прийняти війська НАТО, але в складі батальйону мають бути болгарські війська.

Поки що невідомо, чи погодиться Угорщина прийняти в себе таку бойову групу з огляду на зближення прем'єр-міністра країни Віктора Орбана та Кремля.

Водночас будь-яке нове розгортання військ союзників суперечило б вимогам Росії про виведення військ НАТО зі Східної Європи на позиції 1997 року.

Нагадаємо, РФ наполягатиме на публічній відмові НАТО приймати Україну. Про це 16 лютого заявив глава російської делегації у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов.

Також учора в НАТО не підтвердили відведення російських військ від кордонів України, про яке заявили представники Росії.