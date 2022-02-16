НАТО планує посилити військову присутність у Південно-Східній Європі
Розглядають питання створення чотирьох багатонаціональних оперативних груп, кожна з яких складатиметься з 1000 військовослужбовців, у Болгарії та Румунії та, можливо, в Словаччині та Угорщині.
НАТО має намір посилити військову присутність у Південно-Східній Європі через попередження США про можливе вторгнення Росії в Україну. Міністри оборони країн-членів НАТО зустрічаються в Брюсселі в середу та четвер, де представлять детальний план створення нових бойових угруповань, повідомляє румунське видання Newsweek.ro.
Відповідно до плану, розглядають питання створення чотирьох багатонаціональних оперативних груп у Південно-Східній Європі, кожна з яких складатиметься з 1000 військовослужбовців, у Болгарії та Румунії та, можливо, в Словаччині та Угорщині, у відповідь на концентрацію російських військових на кордоні з Україною.
НАТО зараз має ротаційні війська в Східній Європі, але не постійну присутність.
У відповідь на анексію Росією Криму у 2014 році НАТО створило чотири бойові групи в Естонії, Литві, Латвії та Польщі. Їх підтримують танки, протиповітряна оборона, підрозділи спостереження та розвідки, і вони складаються з 1500 військовослужбовців.
В останні тижні кілька країн-союзників оголосили, що братимуть участь у зміцненні східного флангу НАТО.
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО розгляне "довгострокове коригування своєї позиції, включаючи розгляд питання про створення бойової групи в Румунії".
Його заяву цього тижня підтримала посол США в НАТО Джуліанна Сміт, яка заявила у вівторок, що міністри оборони країн НАТО обговорять "подальші покращення", не повідомляючи подробиць.
Франція запропонувала очолити румунську оперативну групу, хоча така групу також можуть розмістити в Болгарії.
Зі свого боку прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков оголосив, що його країна готова прийняти війська НАТО, але в складі батальйону мають бути болгарські війська.
Поки що невідомо, чи погодиться Угорщина прийняти в себе таку бойову групу з огляду на зближення прем'єр-міністра країни Віктора Орбана та Кремля.
Водночас будь-яке нове розгортання військ союзників суперечило б вимогам Росії про виведення військ НАТО зі Східної Європи на позиції 1997 року.
Нагадаємо, РФ наполягатиме на публічній відмові НАТО приймати Україну. Про це 16 лютого заявив глава російської делегації у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов.
Також учора в НАТО не підтвердили відведення російських військ від кордонів України, про яке заявили представники Росії.