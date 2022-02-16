НАТО планирует усилить военное присутствие в Юго-Восточной Европе

Рассматривается вопрос создания четырех многонациональных оперативных групп, каждая из которых будет состоять из 1000 военнослужащих, в Болгарии и Румынии и, возможно, в Словакии и Венгрии.

НАТО собирается усилить военное присутствия в Юго-Восточной Европе на фоне предупреждений США о возможном вторжении России в Украину. Министры обороны стран-членов НАТО встречаются в Брюсселе в среду и четверг, где представят подробный план создания новых боевых группировок, сообщает румынское издание Newsweek.ro.

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Согласно плану, рассматривается вопрос создания четырех многонациональных оперативных групп в Юго-Восточной Европе, каждая из которых будет состоять из 1000 военнослужащих, в Болгарии и Румынии и, возможно, в Словакии и Венгрии, в ответ на концентрацию российских военных на границе с Украиной.

НАТО в настоящее время имеет ротационные войска в Восточной Европе, но не постоянное присутствие.

В ответ на аннексию Россией Крыма в 2014 году НАТО создало четыре боевые группы в Эстонии, Литве, Латвии и Польше. Их поддерживают танки, противовоздушная оборона, подразделения наблюдения и разведки, и они состоят из 1500 военнослужащих.

В последние недели несколько стран-союзников объявили, что будут участвовать в укреплении восточного фланга НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО рассмотрит "долгосрочную корректировку своей позиции, включая рассмотрение вопроса о создании боевой группы в Румынии".

Его заявление на этой неделе поддержала посол США в НАТО Джулианна Смит, которая заявила во вторник, что министры обороны стран НАТО обсудят "дальнейшие улучшения", не сообщая подробностей.

Франция предложила возглавить румынскую оперативную группу, хотя такая группа также может быть размещена в Болгарии.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков в свою очередь объявил, что его страна готова принять войска НАТО, но в составе батальона должны быть болгарские войска.

Пока неизвестно, согласится ли Венгрия принять у себя такую ​​боевую группу, учитывая сближение премьер-министра страны Виктора Орбана и Кремля.

В то же время любое новое развертывание войск союзников противоречило бы требованиям России о выводе войск НАТО из Восточной Европы на позиции 1997 года.

Напомним, РФ будет настаивать на публичном отказе НАТО принимать Украину. Об этом 16 февраля заявил глава российской делегации в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Также вчера в НАТО не подтвердили отвода российских войск от границ Украины, о котором заявили представители России.