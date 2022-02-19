"По соображениям безопасности": НАТО временно закрывает свой офис в Киеве, — СМИ

Днем ранее Великобритания решила временно перенести свое посольство в Украине из Киева во Львов. Консульство продолжает свою работу, однако принимает посетителей только по предварительной записи.

Офис НАТО в Киеве временно закрывается и сотрудники переезжают во Львов и Брюссель, сообщила 19 февраля норвежская газета Verdens Gang.

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[ + – ] Норвежская газета Verdens Gang сообщила о закрытии в Киеве офиса НАТО

"Безопасность наших сотрудников является высоким приоритетом, поэтому сотрудники теперь переехали во Львов и в Брюссель. Таким образом, офисы НАТО в Украине все еще функционируют", — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Отметим, что днем ранее МИД Великобритании сообщил о временном переносе посольства в Украине из Киева во Львов. Решение было принято в связи с опасениями вероятного российского вторжения в Украину. Сообщается, что британское посольство продолжает предоставлять консульскую помощь и оформлять документы, однако попасть в диппредставительство можно исключительно по предварительной записи.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует усилить военное присутствие в Восточной Европе. Как сообщило 16 февраля румынское издание Newsweek, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос создания четырех многонациональных оперативных групп в Юго-Восточной Европе.

Глава МИД России Сергей Лавров 18 февраля заявил, что Москва будет настаивать на письменных гарантиях безопасности. При этом, оценивая переговорный процесс с представителями Запада, Лавров использовал жаргонную поговорку — "пацан сказал — пацан сделал".