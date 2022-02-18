"Пацан сказал – пацан сделал": Лавров призвал западных коллег вести себя по "понятиям"

По словам российского главы МИД, слова западных дипломатов "ничего не стоят", поэтому Москва будет настаивать на предоставлении НАТО письменных гарантий безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет настаивать на предоставлении НАТО письменных гарантий безопасности. Глава МИД обратил внимание на честность со стороны западных партнеров, призвав их к соблюдениям "понятий" жаргонной фразой — "пацан сказал — пацан сделал", говорится в тексте стенограммы, опубликованной МИД России.

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Лавров сказал, что "натовским" коллегам не удастся уйти от разговора о ранее подписанных соглашениях, и они не смогут выборочно трактовать выработанную концепцию неделимой безопасности в европейском регионе.

При этом глава МИД, в контексте заявлений Запада об оборонительном формате Североатлантического альянса, упомянул ситуацию вокруг Югославии и Ирака. Лавров сказал, что пробирка в руках бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, которая содержала зубной порошок, послужила поводом вторгнуться в Ирак и "развалить его".

Исходя из этого, российская сторона призывает к честному двустороннему диалогу, однако не может удовлетвориться одними лишь обещаниями.

"Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере… оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет", — отметил Лавров.

В заключении министр сказал, что устные гарантии на международном уровне должны соблюдаться.

"Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие – "пацан сказал – пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", — резюмировал Лавров.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в планировании "маленькой войнушки" в Украине. По его словам, руководство НАТО может спровоцировать вооруженный конфликт в Украине и обвинить в этом Кремль, для того чтобы ввести новые санкции.

Сергей Лавров заявил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по уровню пропаганды "превзошел" главного идеолога Третьего рейха Йозефа Геббельса. Такое сравнение прозвучало после заявления Кулебы о том, что украинская сторона не пойдет на прямые переговоры с представителями "ЛДНР".