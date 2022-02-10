Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом из-за отказа разговаривать с террористами "Л/ДНР" (видео)

Российский министр обвинил Украину в "переписывании" Минских договоренностей и заявил, что Киев "отвергает то, что одобрил Совет безопасности ООН".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его украинский коллега Дмитрий Кулеба в уровне пропаганды "превзошел" главного идеолога Третьего рейха Йозефа Геббельса. Об этом Лавров сказал после переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс на пресс-конференции, которое транслировало агентство РБК.

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Глава МИД России сделал такое сравнение, когда вспомнил о словах Кулебы о том, что Украина не будет вести прямой диалог с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" в связи с отсутствием такого пункта в Минских соглашениях.

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"Это, понимаете, уже точно совершенно школа Геббельса или даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Советом безопасности ООН — это, конечно, положение достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать Минские договоренности", — отметил Лавров.

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По его словам, Киев не беспокоится, что "союзники на Западе в этом вопросе одернут его".

Реакции Кулебы и МИД Украины на высказывание Лаврова на момент публикации новости не было.

Кто такой Геббельс?

Йозеф Геббельс был одним из ближайших соратников нацистского диктатора Адольфа Гитлера, который сделал его начальником управления пропаганды Национал-социалистической немецкой рабочей партии. После прихода нацистов к власти Геббельса назначили министром народного просвещения и пропаганды.

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Одним из первых его шагов стало установление жесткого государственного контроля над СМИ и сферой культуры.

Возможны ли переговоры с "Л/ДНР"

Кулеба 2 февраля этого года категорически отвергал возможность предоставления ОРДЛО "особого статуса". "Это высечено на камне. Никакого "особого статуса", как это представляет себе Россия, ни права вето не будет", — заявлял он.

О невозможности ведения переговоров с террористами "Л/ДНР" украинская сторона говорила на встрече внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата 26 января.

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Напомним, что 19 января 2022 года российские коммунисты предложили президенту РФ Владимиру Путину признать независимость "ЛНР" и "ДНР".

Российские СМИ писали, что 14 февраля Госдума России рассмотрит проект обращения к Путину о признании ОРДЛО "независимыми государствами".