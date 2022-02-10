Госдума РФ рассмотрит признание независимости ОРДЛО 14 февраля, — СМИ

В российском парламенте заявляют, что на оккупированных РФ территориях Донецкой и Луганской областей есть "все атрибуты легитимной власти".

14 февраля Госдума РФ рассмотрит проект обращения к Путину о признании оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей отдельными от Украины государствами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой главу компартии России Геннадия Зюганова и на другие неназванные источники в парламенте РФ.

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"Сейчас собираются в начале следующей недели рассматривать. Сначала на Совете в Думе, видимо, будут — соберутся лидеры, обсудят, потом уже будем рассматривать непосредственно на комитетах и далее в соответствии с протоколом", — цитирует издание главного коммуниста России. Именно он и его партия инициировала этот проект.

Авторы обращения указывают, что признание ОРДЛО независимыми государствами "морально оправдано" и что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей уже "построены демократические органы со всеми атрибутами легитимной власти".

[ + – ] Проект обращения к Путину о признании ОРДЛО. Фото: РИА Новости [ + – ] Проект обращения к Путину о признании ОРДЛО. Фото: РИА Новости [ + – ] Проект обращения к Путину о признании ОРДЛО. Фото: РИА Новости

Как ранее сообщал Фокус, еще в январе в Госдуме РФ приняли решение рассмотреть вопрос о признании российских оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) "независимыми республиками".

Стоит напомнить, что в 2008 году Россия признала отдельными государствами оккупированные ею территории Грузии Абхазию и Южную Осетию. Это случилось после 5-дневной грузино-российской войны.

Напомним, Министр обороны Алексей Резников заявил, что перекрытие Россией всей южной части Азовского моря и северо-западной части Черного несет угрозу суверенитету Украины в ее территориальном море.