Держдума РФ розгляне визнання незалежності ОРДЛО 14 лютого, — ЗМІ

У російському парламенті заявляють, що на окупованих РФ територіях Донецької та Луганської областей є "всі атрибути легітимної влади".

14 лютого Держдума РФ розгляне проєкт звернення до Путіна щодо визнання окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей окремими від України державами. Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на голову компартії Росії Геннадія Зюганова та на інші неназвані джерела в парламенті РФ.

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"Зараз збираються на початку наступного тижня розглядати. Спочатку на Раді в Думі, мабуть, будуть — зберуться лідери, обговорять, потім уже розглядатимемо безпосередньо на комітетах і надалі відповідно до протоколу", — цитує видання головного комуніста Росії. Саме він і його партія ініціювала цей проєкт.

Автори звернення вказують, що визнання ОРДЛО незалежними державами "морально виправдане" й що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей уже "побудовано демократичні органи з усіма атрибутами легітимної влади".

[ + – ] Проєкт звернення до Путіна щодо визнання ОРДЛО. Фото: РІА Новини [ + – ] Проєкт звернення до Путіна щодо визнання ОРДЛО. Фото: РІА Новини [ + – ] Проєкт звернення до Путіна щодо визнання ОРДЛО. Фото: РІА Новини

Як раніше повідомляв Фокус, ще в січні в Держдумі РФ вирішили розглянути питання про визнання російських окупаційних адміністрацій окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) "незалежними республіками".

Варто нагадати, що в 2008 році Росія визнала окремими державами окуповані нею території Грузії Абхазію і Південну Осетію. Це сталося після 5-денної грузинсько-російської війни.

Нагадаємо, Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що перекриття Росією всієї південної частини Азовського моря та північно-західної частини Чорного несе загрозу суверенітету України в її територіальному морі.