Держдума РФ розгляне питання про визнання окупаційних адміністрацій ОРДЛО у лютому

Нині питання про визнання "незалежними" окремих районів Донецької та Луганської областей перебуває на розгляді комітету Держдуми із СНД та зв'язків співвітчизників.

Рада Державної Думи Росії ухвалила рішення про розгляд проєкту звернення фракції Комуністична партія Російської Федерації про визнання окупаційних адміністрацій окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) "незалежними". Про це повідомляють РІА-Новини.

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"Рада Думи прийняла рішення розглянути постанову в лютому", — заявив Коломойцев.

За словами першого заступника голови комуністів Миколи Коломойцева, наразі проєкт рішення перебуває у комітеті для погодження з фракціями. На розгляд питання піде тиждень, після чого виноситиметься питання на обговорення комітету Держдуми з СНД та зв'язків співвітчизників. Після цього проєкт винесуть на Раду Думи для обговорення пленарного тижня.

Зазначимо, що ініціатива від комуністів надійшла 19 січня. Вони пропонують визнати формування проросійських бойовиків на Донеччині самостійними державами. Депутати впевнені, що в ОРДЛО збудували "демократичні органи влади з атрибутами легітимної влади".

Нагадаємо, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ситуація може стати серйознішою через таке рішення. Водночас перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язках із співвітчизниками Костянтин Затулін назвав головну перешкоду для визнання ОРДЛО незалежними державами — це Мінські угоди.

Представник ЄС Пітер Стано заявив, що визнання Держдумою ОРДЛО стане порушенням Мінських угод. Це провокація РФ.

Раніше РФ дозволили постачати на свою територію продукцію з окупованих районів Донецької та Луганської областей нарівні з іншими.