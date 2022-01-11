Окупанти з Донецької області почали постачати ковбасу до Росії
Перша партія ковбасних виробів вирушила з Єнакієвого до Ростовської області. Товари з окупованих територій допускаються до ринку РФ на рівних умовах.
Окупаційна адміністрація ОРДЛО почала експортувати до Росії ковбасні вироби. Про це повідомляє Інтерфакс, посилаючись на "Міністерство агропромисловості" бойовиків.
Перша експортна партія пішла з окупованого Єнакієвого (Донецька область) до Ростовської області. Як пишуть у виданні, це стало можливим завдяки указу Путіна №657 "Про надання гуманітарної підтримки населенню окремих районів Донецької та Луганської областей України".
Указ був виданий через "економічну блокаду та погіршення ситуації з COVID-19". Документ визнає дійсними сертифікати про походження товарів, які видаються окупаційними адміністраціями Росії. Товари будуть допускатися на російську територію на рівних умовах з виробниками всередині РФ.
Нагадаємо, Путін підписав указ про гуманітарну допомогу мешканцям ОРДЛО 15 листопада. Він діятиме до політичного регулювання ситуації в зоні ООС.
Раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що Росія посилила постачання зброї, БПЛА та озброєння окупантам під виглядом гуманітарної допомоги.