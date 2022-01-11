Окупанти з Донецької області почали постачати ковбасу до Росії

Перша партія ковбасних виробів вирушила з Єнакієвого до Ростовської області. Товари з окупованих територій допускаються до ринку РФ на рівних умовах.

Окупаційна адміністрація ОРДЛО почала експортувати до Росії ковбасні вироби. Про це повідомляє Інтерфакс, посилаючись на "Міністерство агропромисловості" бойовиків.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Перша експортна партія пішла з окупованого Єнакієвого (Донецька область) до Ростовської області. Як пишуть у виданні, це стало можливим завдяки указу Путіна №657 "Про надання гуманітарної підтримки населенню окремих районів Донецької та Луганської областей України".

Указ був виданий через "економічну блокаду та погіршення ситуації з COVID-19". Документ визнає дійсними сертифікати про походження товарів, які видаються окупаційними адміністраціями Росії. Товари будуть допускатися на російську територію на рівних умовах з виробниками всередині РФ.

Нагадаємо, Путін підписав указ про гуманітарну допомогу мешканцям ОРДЛО 15 листопада. Він діятиме до політичного регулювання ситуації в зоні ООС.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що Росія посилила постачання зброї, БПЛА та озброєння окупантам під виглядом гуманітарної допомоги.