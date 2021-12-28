Під виглядом гумконвоїв. РФ посилила постачання зброї, БПЛА й озброєння окупантам, — розвідка

Росія направляє в 1 і 2 окупаційні корпуси своїх військових і найманців для підготовки розвідників, снайперів та інших вузькоспрямованих спеціалістів.

Командування Збройних сил РФ протягом грудня продовжувало нарощувати бойові можливості окупаційних адміністрацій на Донбасі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Бойова готовність. Чому Росія погрожує Україні великою війною

Окупанти таємно завозили автобусним і залізничним транспортом у з'єднання частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів паливо, бойову техніку, а також засоби радіоелектронної боротьби, БПЛА та припаси. Все це постачалося під виглядом гуманітарної допомоги.

Водночас у розвідці відзначають значне збільшення постачання відновлених і модернізованих російських броньованих машин. Також Росія направляє кадрових військових і найманців-громадян РФ для підготовки розвідників, снайперів, артилеристів, зв'язківців, спеціалістів РЕБ і радіоелектронної розвідки.

Нагадаємо, у Кремлі заявили про готовність оперативного застосування своїх військ для захисту громадян РФ за кордоном. Україну звинувачують у підготовці воєнної операції на "південному сході".

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Захід планує "маленьку війну" в Україні, і для цього наша країна вже нібито отримала озброєння на 2,5 млрд доларів.