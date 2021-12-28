Под видом гумконвоев. РФ усилила поставки оружия, БПЛА и вооружения оккупантам, - разведка

Россия направляет в 1 и 2 оккупационные корпуса своих военных и наемников для подготовки разведчиков, снайперов и других узконаправленных специалистов.

Командование Вооруженных сил РФ на протяжении декабря продолжало наращивать боевые возможности оккупационных администраций на Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Важно

Боевая готовность. Почему Россия угрожает Украине большой войной

Оккупанты тайно завозили автобусным и железнодорожным транспортом в соединения частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов топливо, боевую технику, а также средства радиоэлектронной борьбы, БПЛА и припасы. Все это поставлялось под видом гуманитарной помощи.

Вместе с этим в разведке отмечают значительное увеличение поставок восстановленных и модернизированных российских бронированных машин. Также Россия направляет кадровых военных и наемников-граждан РФ для подготовки разведчиков, снайперов, артиллеристов, связников, специалистов РЭБ и радиоэлектронной разведки.

Напомним, в Кремле заявили о готовности оперативного применения своих войск для защиты граждан РФ за рубежом. Украину обвиняют в подготовке военной операции на "юго-востоке".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад планирует "маленькую войнушку" в Украине и для этого наша страна уже якобы получила вооружения на 2,5 млрд долларов.