В Кремле заявили о готовности оперативного применении своих войск для защиты россиян за рубежом

По словам вице-спекра Совета Федерации Косачева, Украину подталкивают на решение проблемы "Юго-Востока" военным путем, понимая, что произойдет в таком случае.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не планирует военной операции против Украины, но в случае чего они имеют право оперативно использовать армию для защиты россиян за рубежом. Об этом сообщает Интерфакс.

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По словам Косачева, нет никакого смысла в инициации военной операции против Украины.

"Россия никогда ни на кого не нападала первой. Я думаю, что и в дальнейшем этого не произойдет", — заявил вице-спикер.

Вместе с этим он добавил, что Украину подталкивают к попытке решения проблемы "Юго-Востока военным путем". И все провокаторы внутри и вне Украины "понимают, что в таком случае произойдет". Чиновник также сравнил ситуацию с Цхинвали (город в Южной Осетии — оккупированной части Грузии), когда России пришлось внести справки в закон "Об обороне".

10 статья закона "Об обороне" дала право Вооруженным силам России действовать за рубежом в целях защиты граждан РФ в случае нападения на них.

Напомним, депутат Госдумы России Михаил Делягин заявил, что Украина может атаковать Россию. На подобный шаг Украину могут подтолкнуть "глобальные финансовые спекуляции". Нападение, по словам депутат от "Справедливой России — За правду", стоит ждать в середине-конце марта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад планирует "маленькую войнушку" в Украине и для этого наша страна уже получила вооружения на 2,5 млрд долларов.