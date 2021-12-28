У Кремлі заявили про готовність оперативного застосування своїх військ для захисту росіян за кордоном

За словами віцеспікера Ради Федерації Косачова, Україну підштовхують на вирішення проблеми "Південного Сходу" військовим шляхом, розуміючи, що станеться в такому разі.

Віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що Росія не планує військової операції проти України, але в разі чого вони мають право оперативно використати армію для захисту росіян за кордоном. Про це повідомляє Інтерфакс.

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За словами Косачова, немає жодного сенсу в ініціації військової операції проти України.

"Росія ніколи ні на кого не нападала першою. Я думаю, що й надалі цього не станеться", — заявив віцеспікер.

Водночас він додав, що Україну підштовхують до спроб вирішення проблеми "Південного Сходу військовим шляхом". І всі провокатори всередині та поза Україною "розуміють, що в такому разі відбудеться". Чиновник також порівняв ситуацію із Цхінвалі (місто в Південній Осетії — окупованій частині Грузії), коли Росії довелося внести довідки до закону "Про оборону".

10 стаття закону "Про оборону" дала право Збройним силам Росії діяти за кордоном з метою захисту громадян РФ у разі нападу на них.

Нагадаємо, депутат Держдуми Росії Михайло Делягін заявив, що Україна може атакувати Росію. На цей крок Україну можуть підштовхнути "глобальні фінансові спекуляції". Нападу, за словами депутата від "Справедливої Росії — За правду", варто чекати в середині-кінці березня.

Раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Захід планує "маленьку війну" в Україні, і для цього наша країна вже отримала озброєння на 2,5 млрд доларів.