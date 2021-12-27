"Є реальна загроза": депутат Держдуми спрогнозував напад України на РФ (відео)

Депутат Держдуми РФ Михайло Делягін вважає, що на такий крок Україну можуть штовхнути "глобальні фінансові спекуляції". При цьому "нападу" варто чекати у середині-кінці березня.

Україна на початку наступного року може напасти на кілька прикордонних регіонів Росії. Такий прогноз озвучив депутат Держдуми РФ від партії "Справедлива Росія — За правду" Михайло Делягін на своєму YouTube-каналі.

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"Є реальна загроза нападу на Росію, їх (українців) до цього готують, але вони не дуже хочуть. Але їх дуже штовхає Захід. Не США, а глобальні фінансові спекулянти", — сказав парламентар.

[ + – ] За словами депутата, Росії потрібно пережити два місяці

До "зони ризику" Росія увійде на початку лютого і залишиться в ній до середини-кінця березня, спрогнозував політик.

"Ці два місяці потрібно пережити. Не буде локального нападу на Донецьк та Луганськ. Вони можуть атакувати Крим, Ростов-на-Дону, Білгород та Брянськ", – наголосив Делягін.

За його словами, у Брянську навіть скасували феєрверки, щоби не лякати українську сторону.

"Все, що завгодно може бути. Завдання — зберегти контроль над Україною", — резюмував він.

Зазначимо, що коментар Делягіна відрізняється від даних західних ЗМІ, які періодично пишуть про можливий напад Росії на Україну.

Американська газета The Washington Post 27 грудня з посиланням на аналітиків розвідки США повідомляла, що російські військові можуть прокласти коридор до окупованого Криму через Азовське море.

Нагадаємо, що Росія продовжує нарощувати військову міць на кордоні з Україною та звозить танки, БМП, "Гради", а також різну інженерну техніку.