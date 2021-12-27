"Есть реальная угроза": депутат Госдумы спрогнозировал нападение Украины на РФ (видео)

Депутат Госдумы РФ Михаил Делягин считает, что на подобный шаг Украину могут толкнуть "глобальные финансовые спекуляции". При этом "нападения" стоит ждать в средине-конце марта.

Украина в начале следующего года может напасть на несколько приграничных регионов России. Такой прогноз озвучил депутат Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия — За правду" Михаил Делягин на своем YouTube-канале.

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"Есть реальная угроза нападения на Россию, их (украинцев) к этому готовят, но они не очень хотят. Но их очень сильно толкает Запад. Не США, а глобальные финансовые спекулянты", — сказал парламентарий.

[ + – ] По словам депутата, России нужно пережить два месяца

В "зону риска" Россия войдет в начале февраля и останется в ней до середины-конца марта, спрогнозировал политик.

"Эти два месяца нужно пережить. Не будет локального нападения на Донецк и Луганск. Они могут атаковать Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск", – подчеркнул Делягин.

По его словам, в Брянске даже отменили фейерверки, чтобы не пугать украинскую сторону.

"Все что угодно может быть. Задача – сохранить контроль над Украиной", – резюмировал он.

Отметим, что комментарий Делягина отличается от данных западных СМИ, которые периодически пишут о возможном нападении России на Украину.

Американская газета The Washington Post 27 декабря со ссылкой на аналитиков разведки США сообщала, что российские военные могут проложить коридор к оккупированному Крыму через район Азовского моря.

Напомним, что Россия продолжает наращивать военную мощь на границе с Украиной и свозит танки, БМП, "Грады", а также различную инженерную технику.