Порушення Мінських угод: представник ЄС про ініціативу визнання Держдумою "Л/ДНР"

Пітер Стано назвав проєкт постанови "про необхідність визнання" так званих "ЛНР" і "ДНР" Держдумою РФ "безвідповідальною риторикою й ініціативою та черговою провокацією".

Визнання Державної Думою Росії на законодавчому рівні "ЛНР" і "ДНР" стане прямим порушенням РФ Мінських угод. Про це заявив представник Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Пітер Стано, повідомляє УНН.

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"Ця ідея, якщо вона буде реалізована, буде прямим порушенням Росією Мінських угод. Згідно з Мінськими угодами, Росія визнає неконтрольований урядом регіон східної України як частину України", — зазначив представник ЄС.

Якщо Росія піде на такий крок, вона порушить власні міжнародні зобов'язання, наголосив Стано.

А також це ще більше підірвало б територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Це — безвідповідальна риторика й ініціатива та чергова провокація, що сприяє посиленню напруженості й ускладнює нинішні зусилля міжнародної спільноти щодо переговорів про мирне врегулювання конфлікту", — додав Стано.

Нагадаємо, 19 січня депутати Держдуми РФ від Комуністичної партії запропонували офіційно звернутися до російського президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ЛНР" і "ДНР". Проєкт ухвали був опублікований на сайті Держдуми.

21 січня лідери фракцій Державної думи РФ запланували консультації щодо звернення до Володимира Путіна з приводу визнання "Л/ДНР".

У свою чергу, 21 січня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Кремль не розглядає визнання "Л/ДНР", а представники терористів у 2015 році відкликали прохання про надання незалежності.

Зазначимо, що наразі проєкт постанови комуністів про визнання "ЛНР" і "ДНР" перебуватиме на етапі проходження в голови Державної Думи та направлений до комітетів законодавчого органу.