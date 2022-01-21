У Держдумі РФ готуються провести консультації щодо визнання "ДНР" та "ЛНР"

Спікер російського парламенту Володін заявив про необхідність "гарантувати безпеку співвітчизників" на тимчасово окупованих територіях України.

Лідери фракцій Державної думи РФ проведуть консультації щодо ініціативи КПРФ щодо звернення до президента держави-агресора Володимира Путіна з проханням визнати незалежність тимчасово окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей. Про це у своєму телеграм-каналі в п'ятницю, 21 січня, написав речник російського парламенту В'ячеслав Володін.

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За словами голови Держдуми, голова фракції "Справедлива Росія — За правду" Сергій Миронов уже підтвердив готовність депутатів підтримати проєкт звернення. Водночас лідер ЛДПР Володимир Жириновський, за словами Володіна, "висловився більш масштабно" — політик заявив, що визнання "Л/ДНР" не дозволить досягти результатів "у плані стратегічної безпеки Росії, і виступив за окупацію всієї України та включення її до складу РФ.

Щодо президентської "Єдиної Росії", то, як стверджує Володін, представників цієї політсили "турбує питання захисту життя російських громадян і співвітчизників" на окупованих РФ територій Донбасу.

"Запропоноване для розгляду питання дуже серйозне та відповідальне. У цьому зв'язку правильно буде наступного тижня провести консультації з керівниками фракцій, обговорити цю ініціативу. Потім за підсумками — розглянути питання на Раді Державної Думи", — заявив російський політик.

Володін додав, що російській владі необхідно "шукати рішення щодо гарантування безпеки наших громадян і співвітчизників у "ДНР" та "ЛНР".

[ + – ] Допис Володіна у телеграм-каналі

Нагадаємо, 19 січня на сайті Держдуми РФ з'явився проєкт звернення до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати окуповані території Донецької та Луганської областей незалежними державами.

Того ж дня прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що в Кремлі не знають про прохання депутатів Держдуми визнати "Л/ДНР".

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