В Госдуме РФ готовятся провести консультации по признанию "ДНР" и "ЛНР"

Спикер российского парламента Володин заявил о необходимости "обеспечить безопасность соотечесвенников" на временно оккупированных территориях Украины.

Лидеры фракций Государственной думы РФ проведут консультации по поводу инициативы КПРФ об обращении к президенту государства-агрессора Владимиру Путину с просьбой признать независимость временно оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом в своем телеграм-канале в пятницу, 21 января, написал спикер российского парламента Вячеслав Володин.

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По словам председателя Госдумы, глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов уже подтвердил готовность депутатов поддержать проект обращения. В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский, по словам Володина, "высказался более масштабно" — политик заявил, что признание "Л/ДНР" не позволит добиться результатов "в плане стратегической безопасности России, и выступил за оккупацию всей Украины и включение ее в состав РФ.

Что касается президентской "Единой России", то, как утверждает Володин, представителей этой политсилы "беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников" на оккупированных РФ территорий Донбасса.

"Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы", — заявил российский политик.

Володин добавил, что российским властям необходимо "искать решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в "ДНР" и "ЛНР".

[ + – ] Пост Володина в телеграм-канале

Напомним, 19 января на сайте Госдумы РФ появился проект обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей независимыми государствами.

В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не знают о просьбе депутатов Госдумы признать "Л/ДНР".

Ранее Фокус писал, каким будет возможное полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.