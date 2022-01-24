Нарушение Минских соглашений: представитель ЕС об инициативе признания Госдумой "Л/ДНР"

Питер Стано назвал проект постановления "о необходимости признания" так называемые "ЛНР" и "ДНР" Госдумой РФ "безответственной риторикой и инициативой и очередной провокацией".

Признание Государственной Думой России на законодательном уровне "ЛНР" и "ДНР" станет прямым нарушением РФ Минских соглашений. Об этом заявил представитель Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано, сообщает УНН.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Эта идея, если она будет реализована, будет представлять собой прямое нарушение Россией Минских соглашений. Согласно Минским соглашениям, Россия признает неконтролируемый правительством регион восточной Украины как часть Украины", — отметил представитель ЕС.

Если Россия пойдет на такой шаг, она нарушит собственные международные обязательства, подчеркнул Стано.

А также это еще больше подорвало бы территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Это — безответственная риторика и инициатива и очередная провокация, способствующая усилению напряженности и осложняющая нынешние усилия международного сообщества по переговорам о мирном урегулировании конфликта", — добавил Стано.

Напомним, 19 января депутаты Госдумы РФ от Коммунистической партии предложили официально обратиться к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ЛНР" и "ДНР". Проект постановления был опубликован на сайте Госдумы.

21 января лидеры фракций Государственной думы РФ запланировали консультации на счет обращения к Владимиру Путину по поводу признания "Л/ДНР".

В свою очередь 21 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль не рассматривает признание "Л/ДНР", а представители террористов в 2015 году отозвали прошение о предоставлении независимости.

Отметим, что на данный момент проект постановления коммунистов о признании "ЛНР" и "ДНР" находиться на этапе прохождение у председателя Государственной Думы и направлен в комитеты законодательного органа.