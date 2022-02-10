Лавров порівняв Кулебу з Геббельсом через відмову розмовляти з терористами "Л/ДНР" (відео)

Російський міністр звинуватив Україну в "переписуванні" Мінських домовленостей та заявив, що Київ "відкидає те, що схвалила Рада безпеки ООН".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його український колега Дмитро Кулеба на рівні пропаганди "перевершив" головного ідеолога Третього рейху Йозефа Геббельса. Про це Лавров сказав після переговорів з головою МЗС Великобританії Ліз Трасс на пресконференції, яку транслювало агентство РБК.

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Голова МЗС Росії зробив таке порівняння, коли згадав про слова Кулеби про те, що Україна не вестиме прямого діалогу з терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР" у зв'язку з відсутністю такого пункту в Мінських угодах.

[ + – ] Лавров порівнює Кулебу з Геббельсом на 42:10

"Це, розумієте, вже точно геть школа Геббельса або навіть перевершує мистецтво головного пропагандиста Третього рейху, тому що на блакитному оці вимовляти брехню, відкидати те, що схвалено Радою безпеки ООН — це, звичайно, становище досить комфортне для демагогів, які зараз відстоюють свою правоту, намагаючись переписати Мінські домовленості", — зазначив Лавров.

[ + – ] Лавров порівнює Кулебу з Геббельсом на 42:10

За його словами, Київ не турбується, що "союзники на Заході у цьому питанні обсмикнуть його".

Реакції Кулеби та МЗС України на висловлювання Лаврова на момент публікації новини не було.

Хто такий Геббельс?

Йозеф Геббельс був одним із найближчих соратників нацистського диктатора Адольфа Гітлера, який зробив його начальником управління пропаганди Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії. Після приходу нацистів до влади Геббельса призначили міністром народної освіти та пропаганди.

[ + – ] Геббельс підпорядкував собі всі ЗМІ Німеччини

Одним із перших його кроків стало встановлення жорсткого державного контролю над ЗМІ та сферою культури.

Чи можливі переговори з "Л/ДНР"

Кулеба 2 лютого цього року категорично відкидав можливість надання ОРДЛО "особливого статусу". "Це висічено на камені. Жодного "особливого статусу", як це уявляє Росія, ні права вето не буде", — заявляв він.

Про неможливість ведення переговорів із терористами "Л/ДНР" українська сторона говорила на зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів країн нормандського формату 26 січня.

[ + – ] Зустріч радників лідерів країн нормандського формату у Парижі тривала понад 8 годин

Нагадаємо, що 19 січня 2022 року російські комуністи запропонували президенту РФ Володимиру Путіну визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР".

Російські ЗМІ писали, що 14 лютого Держдума Росії розгляне проєкт звернення до Путіна щодо визнання ОРДЛО "незалежними державами".