"Це висічено на камені": Донбас ніколи не набуде особливого статусу, — Кулеба

За словами глави МЗС, жоден регіон в Україні не матиме права накладати вето на загальнодержавні рішення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita заявив, що він категорично відкидає можливість надання "особливого статусу" для Донбасу.

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Польські журналісти запитали главу МЗС про те, чи готова Україна надати "особливий статус" Донецькій і Луганській областям, які в такому разі фактично зможуть ветувати загальнодержавні рішення.

"Жоден регіон України не отримає права вето на прийняття рішень, що стосуються всієї країни. Це висічено на камені! Тому жодного "особливого статусу", як це уявляє Росія, ні права вето не буде", — заявив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що Київ проводить глибоку реформу децентралізації, а також готовий вирішувати проблеми Сходу України в контексті виконання Мінських угод. Проте на жодні поступки Москві Україна не піде. А якщо Росія вирішить напасти, то українські війська готові воювати до переможного кінця.

"Якщо Росія діятиме сумлінно, я впевнений, що ми зможемо подолати нинішню кризу дипломатичним шляхом. Хочу наголосити, що Україна виключає будь-яку можливість піти на поступки, які були б нав'язані нам ззовні", — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу заявив про готовність Києва до конструктивних переговорів із Москвою. Проте, вважає міністр, Україна не дозволить чинити на себе зовнішній тиск і не піде на поступки Росії.

Торік у травні в Офісі президента України не виключали можливості проведення всеукраїнського референдуму щодо Донбасу. Однак його проведення можливе лише у випадку, якщо "ситуація та зміст переговорів про припинення війни вимагатимуть саме такого кроку".