"Это высечено на камне": Донбасс никогда не получит особый статус, — Кулеба

По словам главы МИД, ни один регион в Украине не получит право накладывать вето на общегосударственные решения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что он категорически отвергает возможность предоставления "особого статуса" для Донбасса.

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Польские журналисты задали вопрос главе МИД о том, готова ли Украина предоставить "особый статус" Донецкой и Луганской областям, которые в таком случае фактически смогут ветировать общегосударственные решения.

"Ни один регион Украины не получит право вето на принятие решений, касающихся всей страны. Это высечено на камне! Поэтому никакого "особого статуса", как это представляет себе Россия, ни права вето не будет", — заявил Кулеба.

Глава МИД отметил, что Киев проводит глубокую реформу децентрализации, а также готов решать проблемы Востока Украины в контексте выполнения Минский соглашений. Однако ни на какие уступки Москве Украина не пойдет. А если Россия решит напасть, то украинские войска готовы сражаться до победного конца.

"Если Россия будет действовать добросовестно, я уверен, что мы сможем преодолеть нынешний кризис дипломатическим путем. Хочу подчеркнуть, что Украина исключает любую возможность пойти на уступки, которые были бы навязаны нам извне" — подчеркнул Кулеба.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга заявил о готовности Киева к конструктивным переговорам с Москвой. Тем не менее, считает министр, Украина не позволит оказывать на себя внешнее давление и не пойдет на уступки России.

В мае прошлого года в Офисе президента Украины не исключали возможности проведения всеукраинского референдума по Донбассу. Однако его проведение возможно только в случае, если "ситуация и содержание переговоров о прекращении войны будут требовать именно такого шага".