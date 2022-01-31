Украина готова к конструктивным переговорам с РФ, но на уступки Кремлю не пойдет, — Кулеба (видео)

Глава МИД Украины считает, что именно для России пришло время идти на уступки, если она хочет доказать искреннюю заинтересованность в мире.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга заявил, что Украина готова идти на конструктивные переговоры с Россией, однако не позволит оказывать на себя давление. По словам главы МИД, такие переговоры возможны по инициативе Москвы, сообщает пресс-служба МИД Украины.

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"Украина готова к конструктивным переговорам, но никто не будет на нас давить, никто не будет ни к чему нас принуждать, потому что Украина уже сделала достаточно для мира. Теперь шаг за Россией", — заявил министр.

По его словам, именно Россия сейчас должна пойти на уступки, для того чтобы доказать свою искреннюю заинтересованность в мире, которую она декларирует в последнее время.

"Россия сделала ряд заявлений о том, что она не хочет войны с Украиной. Подчеркиваю, что наилучший способ для России доказать искренность этих слов — это немедленно снизить военное, политическое и экономическое давление на Украину", — заявил Кулеба.

Министр убежден, что Москва должна отказаться от каких-либо идей дестабилизации ситуации в Украине посредством кибератак или давления на экономику, и самое главное — должна отвести войска и технику от украинских границ и перейти к дипломатическому урегулированию ситуации. Причем эти шаги деэскалации, по мнению Кулебы, Россия может совершить уже сегодня.

В завершении глава МИД подчеркнул, что говорить об окончании российской агрессии в отношении Украины можно будет только тогда, когда войска РФ полностью покинут временно оккупированные Донбасс и Крым, а Украина вернет дипломатическим путем все свои территории.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN заявил, что Киев не намерен идти на компромиссы для умиротворения президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Украина заплатила 15 тыс. жизнями для того, чтобы самостоятельно решать собственное будущее и не позволять кому-либо заставлять идти на уступки.

Дмитрий Кулеба в интервью РБК сказал, что по украинскому вопросу "большая сделка" между Вашингтоном и Москвой исключена. Однако министр не исключает того, что между двумя странами могут быть "точечные договоренности".