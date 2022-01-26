Киев не пойдет на уступки РФ в деэскалации конфликта вокруг Украины, — Кулеба

Глава МИД заявил, что Украина не позволит никому навязать какие-либо уступки в вопросе обострения конфликта с РФ и не станет следовать указаниям крупных держав.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу СNN, которое состоялось во вторник, 25 января, заявил, что Киев не намерен идти на компромиссы для умиротворения президента России Владимира Путина.

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Более того, по словам главы МИД, Украина "не позволит никому навязать какие-либо уступки" в решении вопроса по деэскалации обострения конфликта с РФ.

"Если кто-то пойдет на уступки в отношении Украины, за спиной Украины, мы этого не примем", — заявил Кулеба и добавил, что Украина не будет в положении страны, которая "выслушивает указание крупной державы и следует ему".

Глава МИД подчеркнул, что Украина заплатила жизнями 15 тысяч своих граждан для того, чтобы самостоятельно решать собственное будущее.

Поддержка США

Кулеба отметил, что не сомневается в позиции США относительно защиты Украины от военной интервенции РФ, несмотря на недавние комментарии президента Джо Байдена, в котором он сказал о "незначительном вторжении" российских войск.

"Во-первых, президент Байден лично привержен Украине. Он знает эту страну и не хочет, чтобы Россия ее разрушила. Во-вторых, мы слышали от официальных лиц США, что Соединенные Штаты останутся абсолютно привержены тому, чтобы разгромить Россию, если произойдет любое вторжение", — убежден Кулеба.

В то же время министр считает, что планы США по сокращению численности американских дипломатов в посольстве в Киеве, на данный момент являются преждевременными. По его мнению, такие шаги могут посеять панику, что сыграет в данной ситуации на руку Кремлю, "пытающемуся дестабилизировать Украину" изнутри. Тем не менее Кулеба относится с уважением к праву каждой страны обеспечивать безопасность своих граждан.

Силовое решение

Кулеба также положительно высказался о решении США привести в состояние повышенной боевой готовности 8500 военнослужащих и отверг предположения того, что этот шаг может "разозлить" Путина и привести к дальнейшей эскалации кризиса. Он отметил, что тактика бездействия не эффективна против Путина, поскольку он уважает только силу.

"Сила, решимость, сдерживание — вот три элемента, которые работают с Путиным, он уважает силу, это факт. Если он почувствует малейшие признаки слабости, это только подтолкнет его к дальнейшей эскалации и войне", — заявил министр.

Дипломатия

Что касается дипломатического разрешения кризиса, то Кулеба считает, что Москва поставила себя в тупик после того, как обнародовала набор требований по гарантиям безопасности. Однако место для дипломатического разрешения кризиса все же есть, считает Кулеба.

Напомним, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил информацию о дополнительной военной помощи США в сфере безопасности на 200 млн долларов. Общий объем военной поддержки Украине со стороны США увеличился до 650 млн долларов.