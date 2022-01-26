Київ не піде на поступки РФ у деескалації конфлікту навколо України, — Кулеба

Глава МЗС заявив, що Україна не дозволить нікому нав'язати будь-які поступки в питанні загострення конфлікту з РФ і не дотримуватиметься вказівок великих держав.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю телеканалу СNN, яке відбулося у вівторок, 25 січня, заявив, що Київ не має наміру йти на компроміси для умиротворення президента Росії Володимира Путіна.

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Більше того, за словами глави МЗС, Україна "не дозволить нікому нав'язати будь-які поступки" у вирішенні питання щодо деескалації загострення конфлікту з РФ.

"Якщо хтось піде на поступки щодо України, за спиною України, ми цього не приймемо", — заявив Кулеба та додав, що Україна не буде в становищі країни, яка "вислуховує вказівку великої держави і дотримується її".

Глава МЗС наголосив, що Україна заплатила життям 15 тисяч своїх громадян для того, щоб самостійно вирішувати власне майбутнє.

Підтримка США

Кулеба зазначив, що не сумнівається у позиції США щодо захисту України від військової інтервенції РФ, незважаючи на нещодавні коментарі президента Джо Байдена, у якому він сказав про "незначне вторгнення" російських військ.

"По-перше, президент Байден особисто прихильний до України. Він знає цю країну і не хоче, щоб Росія її зруйнувала. По-друге, ми чули від офіційних осіб США, що Сполучені Штати залишаться абсолютно прихильними до того, щоб розгромити Росію, якщо станеться будь-яке вторгнення", — переконаний Кулеба.

Водночас, міністр вважає, що плани США щодо скорочення чисельності американських дипломатів у посольстві в Києві, наразі є передчасними. На його думку, такі кроки можуть посіяти паніку, що зіграє в цій ситуації на руку Кремлю, який "намагається дестабілізувати Україну" зсередини. Тим не менш, Кулеба ставиться з повагою до права кожної країни гарантувати безпеку своїх громадян.

Силове рішення

Кулеба також позитивно висловився про рішення США привести в стан підвищеної бойової готовності 8 500 військовослужбовців і відкинув припущення, що цей крок може "роздратувати" Путіна і призвести до подальшої ескалації кризи. Він зазначив, що тактика бездіяльності не ефективна проти Путіна, оскільки він поважає лише силу.

"Сила, рішучість, стримування — ось три елементи, які працюють з Путіним, він поважає силу, це факт. Якщо він відчує найменші ознаки слабкості, це лише підштовхне його до подальшої ескалації та війни", — заявив міністр.

Дипломатія

Щодо дипломатичного вирішення кризи, то Кулеба вважає, що Москва поставила себе в глухий кут після того, як оприлюднила набір вимог щодо гарантій безпеки. Проте місце для дипломатичного вирішення кризи все ж таки є, вважає Кулеба.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив інформацію про додаткову військову допомогу США у сфері безпеки на 200 млн доларів. Загальний обсяг військової підтримки Україні з боку США збільшився до 650 млн доларів.