"Большая сделка" по Украине между Западом и Россией — это ненаучная фантастика, — Кулеба

Руководство НАТО, как уверяет глава МИД, не будет принимать "гарантии безопасности" от Москвы, в которых прописано требование о нерасширении Альянса за счет Украины.

Точечные договоренности между США и Россией возможны, однако большая сделка между Вашингтоном и Москвой, в том числе по украинскому вопросу, исключена. Об этом в интервью РБК рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Журналист поинтересовался у министра, существует ли вероятность принятия "большого соглашения" между США и Россией, которое будет включать несколько вопросов, в том числе по Донбассу.

Дмитрий Кулеба напомнил, что последний раз возможную "крупную сделку" между Белым домом и Кремлем обсуждали во время избрания президентом Дональдом Трампом, однако эти слухи быстро забылись обществом.

Глава МИД Украины также предположил, что США и Россия могут достигнуть точечных договоренностей по определенным вопросам, однако принятие большого соглашения исключено.

"Там (в "большом соглашении" — ред.) завязано такое большое количество вопросов, что если допускать формирование какого-то "пакета", то этот пакет никогда не удастся сформировать, потому что он будет постоянно разрастаться и становиться все более сложным. "Большая сделка" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика", — добавил Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел также сомневается, что НАТО примет выдвинутые российским МИД "гарантии безопасности", которые предусматривают нерасширение Североатлантического Альянса за счет восточных стран.

"Там же не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там же есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах-членах НАТО. Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме – это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания Альянса", — подытожил Дмитрий Кулеба в интервью РБК.

Напомним, ранее МИД РФ предложил НАТО взаимные гарантии безопасности. В документе Москва требует исключить вступление Украины в Североатлантический Альянс, а также прекратить военную деятельность в странах-партнерах.

24 декабря российские СМИ опубликовали "украинский план десяти шагов" по урегулированию ситуации на Донбассе, в котором отдельным пунктом прописано внесение в Верховную Раду законопроектов об имплементации "формулы Штайнмайера" и проведении выборов в ОРДЛО с последующей амнистией.

Также Фокус в своей статье разбирался, почему Россия угрожает Украине большой войной.