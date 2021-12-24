Российское СМИ показало "украинский план десяти шагов" по урегулированию ситуации на Донбассе

Журналисты утверждают, что в "плане" содержится пункт о прямых переговорах Зеленского с Путиным и встрече "Нормандской четверки".

Перед заседанием Трехсторонней контактной группы 8 декабря украинская сторона предложила "план десяти шагов" для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Содержание этого документа в своей публикации раскрыло российское издание "Коммерсант".

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Так, во время конференции послов в президентской резиденции "Синегора" глава государства Владимир Зеленский сообщил, что Украина предложила сторонам переговоров "десять шагов, которые можно выполнить с привлечением государств – участников Нормандского формата и США".

Полное название документа, по данным российских журналистов, выглядит так: "Необходимые шаги для разблокирования работы Трехсторонней контактной группы, "нормандского формата", выполнения Минских соглашений и общих согласованных итогов Парижского саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года".

Документ включает в себя десять пунктов:

Шаг 1. Украинская делегация во вторник и среду (8–9 декабря.— прим. "Коммерсанта") на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению "Мер по усилению режима прекращения огня" от 22 июля 2020 года.

Шаг 2. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ "Золотое" и "Счастье") на линии разграничения и повторного открытия всех существующих КПВВ, а также продления режима их работы в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Шаг 3. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предоставит списки удерживаемых в связи с конфликтом лиц, подлежащих освобождению или обмену, с тем чтобы сделать все возможное, чтобы осуществить обмен до конца 2021 года. Для этого украинская сторона будет готова завершить ранее начатые процедуры в отношении установленных лиц, изъявивших желание быть перемещенными на территории ОРДЛО или РФ.

Шаг 4. Параллельно с решением вопросов, упомянутых в шагах 1–3, украинская сторона будет готова на заседании ТКГ:

вернуться к рассмотрению проекта закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" с имплементированной в нем "формулой Штайнмайера" (документ, одобренный ТКГ в октябре 2019 года, который регулирует введение в действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО — ред.)

Шаг 5. Во вторник и среду на заседании ТКГ украинская сторона поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.

Шаг 6. Проведение телефонного разговора между президентом Украины и президентом РФ относительно:

поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;

заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;

содействия проведению "новогоднего / рождественского" взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;

определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.

Шаг 7. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента Российской Федерации.

Шаг 8. Проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины.

Шаг 9. Проведение саммита лидеров "нормандского формата".

Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:

об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него "формулой Штайнмайера";

об амнистии;

о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);

о специальной (свободной) экономической зоне;

об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.

Комментируя "план десяти шагов" Зеленский заявил, что украинская сторона передала его президенту США Джо Байдену, а также представителям России, Франции и Германии в переговорном процессе по Донбассу. В то же время постпред РФ в ТКГ Борис Грызлов утверждает, что этот документ был "в неофициальном порядке" передан российской стороне в начале декабря, однако он "никогда не направлялся Киевом на рассмотрение в контактную группу".

Также президент Украины заявлял, что договориться о выполнении первых трех шагов можно было бы "до новогодне-рождественских праздников".

Напомним, в среду, 22 декабря, руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что на заседании ТКГ удалось достичь договоренности о возвращении к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе (шаг 1). Однако штаб Операции объединенных сил сообщил, что пророссийские боевики открывали огонь, чем нарушили договоренности, к которым пришли стороны на заседании контактной группы.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 декабря заявила о том, что украинская сторона готовит силовой сценарий освобождения оккупированного Донбасса. 28 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Киев не заинтересован в этом сценарии и не видит альтернативы Минским соглашениям.