Російський ЗМІ показав "український план десяти кроків" щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Журналісти стверджують, що в "плані" міститься пункт про прямі переговори Зеленського з Путіним та зустріч "Нормандської четвірки".

Перед засіданням Тристоронньої контактної групи 8 грудня українська сторона запропонувала план десяти кроків для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Зміст цього документа у своїй публікації розкрило російське видання "Комерсант".

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Так, під час конференції послів у президентській резиденції "Синьогора" глава держави Володимир Зеленський повідомив, що Україна запропонувала сторонам переговорів "десять кроків, які можна виконати із залученням держав – учасниць Нормандського формату та США".

Повна назва документа, за даними російських журналістів, має такий вигляд: "Необхідні кроки для розблокування роботи Тристоронньої контактної групи, "нормандського формату", виконання Мінських угод та загальних узгоджених підсумків Паризького саміту в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року".

Документ включає десять пунктів:

Крок 1. Українська делегація у вівторок та середу (8–9 грудня.— прим. "Комерсанта") на засіданні ТКГ вживе всіх необхідних дій для відновлення режиму припинення вогню з 00:00 за київським часом 10 грудня 2021 року та повернення до виконання "Мір з посилення" режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Крок 2. Українська делегація у вівторок та середу на засіданні ТКГ здійснить усі необхідні дії для взаємного відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ "Золоте" та "Щастя") на лінії розмежування та повторного відкриття всіх наявних КПВВ, а також продовження режиму їх роботи напередодні новорічних та різдвяних свят.

Крок 3. Українська делегація у вівторок і середу на засіданні ТКГ надасть списки осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом, які підлягають звільненню або обміну, щоб зробити все можливе, аби здійснити обмін до кінця 2021 року. Для цього українська сторона буде готова завершити раніше розпочаті процедури щодо встановлених осіб, які виявили бажання бути переміщеними на території ОРДЛО чи РФ.

Крок 4. Паралельно із вирішенням питань, згаданих у кроках 1–3, українська сторона буде готова на засіданні ТКГ:

повернутися до розгляду проєкту закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України" з імплементованою в ньому "формулою Штайнмаєра" (документ, схвалений ТКГ у жовтні 2019 року, який регулює введення в дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО — ред.)

Крок 5. У вівторок та середу на засіданні ТКГ українська сторона порушить питання щодо гарантування безпечного та надійного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всій території України з метою повного виконання свого мандату.

Крок 6. Проведення телефонної розмови між президентом України та президентом РФ щодо:

підтримки повернення до режиму припинення вогню з 10 грудня 2021 року;

заяви двох президентів після їхньої телефонної розмови про деескалацію навколо кордонів України;

сприяння проведенню "новорічного/різдвяного" взаємного звільнення та обміну утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб;

визначення уповноважених двох президентів для початку переговорів щодо продовження транзиту російського газу після 2024 року.

Крок 7. Підготовка та погодження порядку денного та підсумкових документів у межах підготовки зустрічі президента України та президента Російської Федерації.

Крок 8. Проведення зустрічі президента Російської Федерації та президента України.

Крок 9. Проведення саміту лідерів "нормандського формату".

Крок 10. Погодження в межах ТКГ таких законів із подальшим внесенням їх до Верховної Ради України:

про особливості місцевого самоврядування ОРДЛО з імплементованою до нього "формулою Штайнмаєра";

про амністію;

про децентралізацію (з урахуванням особливостей ОРДЛО);

про спеціальну (вільну) економічну зону;

про особливості проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

Коментуючи "план десяти кроків", Зеленський заявив, що українська сторона передала його президенту США Джо Байдену, а також представникам Росії, Франції та Німеччини в переговорному процесі щодо Донбасу. Водночас, постпред РФ у ТКГ Борис Гризлов стверджує, що цей документ був "в неофіційному порядку" переданий російській стороні на початку грудня, однак, він "ніколи не прямував у Київ на розгляд до контактної групи".

Також президент України заявляв, що домовитися про виконання перших трьох кроків можна було б "до новорічно-різдвяних свят".

Нагадаємо, у середу, 22 грудня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що на засіданні ТКГ вдалося досягти домовленості щодо повернення до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі (крок 1). Проте штаб Операції об'єднаних сил повідомив, що проросійські бойовики відкривали вогонь, чим порушили домовленості, до яких прийшли сторони на засіданні контактної групи.

У свою чергу, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова 24 грудня заявила про те, що українська сторона готує силовий сценарій звільнення окупованого Донбасу. 28 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Київ не зацікавлений у цьому сценарії та не бачить альтернативи Мінським угодам.