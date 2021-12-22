У ТКГ домовилися про припинення вогню на Донбасі, — Єрмак

Голова ОП заявив про "крок до деескалації" конфлікту, тоді як представник Росії Борис Гризлов не підтвердив і не спростував інформацію про угоду між сторонами.

У середу, 22 грудня, на останньому цьогорічному засіданні Тристоронньої контактної групи сторони домовилися повернутись до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Facebook.

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Голова ОП назвав домовленості, досягнуті сторонами у межах ТКГ, "кроком до деескалації". Єрмак від імені Офісу президента висловив сподівання, що цього разу припинення вогню "буде стійким".

"Наступні різдвяні та новорічні свята мають бути мирними. Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша", — додав Єрмак.

[ + – ] Єрмак про режим припинення вогню на Донбасі

У свою чергу українська делегація у ТКГ підтвердила, що сторони "досягнули загального розуміння" необхідності поновлення дії режиму припинення вогню.

"Уперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії дотику в Донецькій і Луганській областях. Українська сторона повністю готова до цього. Важливо, що ми побачили готовність і іншої сторони до цього кроку", — заявив виконувач обов'язків першого заступника голови української делегації України в ТКГ Андрій Костін.

[ + – ] Пост української делегації в ТКГ

У свою чергу спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Мікко Кіннунен заявив, що учасники сьогоднішньої зустрічі "висловили тверду рішучість повністю дотримуватися заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. За його словами, у грудні ситуація в зоні військового "залишається нестабільною" і спеціальна моніторингова місія ОБСЄ фіксує в середньому в п'ять разів більше порушень режиму припинення вогню на день порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Міністерство оборони та Збройні сили України вітали згоду щодо дотримання режиму припинення вогню у спільній заяві.

"Водночас ЗС України запевняють щодо своєї позиції послідовно і неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, передбаченого вищезгаданими заходами, у тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь", — йдеться в повідомленні.

Проте представник Росії у ТКГ Борис Гризлов не підтвердив і не спростував повідомлення української сторони щодо угоди щодо припинення вогню. Як повідомляє російське агентство "РІА Новини", постпред заявив про вимогу представників проросійських бойовиків до українського уряду дотримуватися режиму припинення вогню та "публічно оголосити на рівні вищого командування Збройних сил України, що Київ дотримується (...) порядку відкриття вогню у відповідь".

"Чекатимемо на практичні дії України", — цитує Гризлова видання.

Нагадаємо, 22 липня 2020 року сторони переговорів у ТКГ досягли угоди щодо припинення вогню на Донбасі. За рік дії цього режиму загинуло 45 людей, 163 отримали поранення.

Тим часом, штаб Операції об'єднаних сил 22 грудня повідомив, що бойовики перекидають танки до лінії розмежування.